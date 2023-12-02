В ХМАО власти объявили об оказании помощи пострадавшим при пожаре

03 декабря 2023 в 17:00 Размер текста - 17 +

В сгоревшем доме проживало 17 человек Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Власти Березова (ХМАО) оказывают помощь жителям многоквартирного дома по улице Астраханской, который сгорел утром 3 декабря. В ближайшее время всем пострадавшим будет предоставлено временное жилье, единовременная выплата, а также оказана помощь в восстановлении документов. «Администрацией Березовского района принимаются все необходимые меры помощи для пострадавших от пожара по улице Астраханцева, 70 в Березово. Всем, кто проживал в данном доме оказывается помощь в предоставлении временного жилья. В отделении социального сопровождения по улице Берсенева дом 10 все пострадавшие могут оформить единовременную выплату. 4 декабря с 8:30 все пострадавшие могут обратиться за восстановлением утраченных документов в отдел по вопросам миграции ОМВД», — сообщают местные власти на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Всего в доме проживало 17 человек, из них двое детей. В результате ЧП трое пострадали, но после оказания помощи медиками, от госпитализации отказались. Пункт временного размещения организован на базе городской спортшколы. Всем пострадавшим оказывается психологическая помощь, а также ведется сбор необходимых вещей. Возгорание произошло в первом подъезде дома и быстро распространилось на кровлю. Площадь пожара составила 400 квадратных метров. Прокуратура округа начала проверку по данному ЧП. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Власти Березова (ХМАО) оказывают помощь жителям многоквартирного дома по улице Астраханской, который сгорел утром 3 декабря. В ближайшее время всем пострадавшим будет предоставлено временное жилье, единовременная выплата, а также оказана помощь в восстановлении документов. «Администрацией Березовского района принимаются все необходимые меры помощи для пострадавших от пожара по улице Астраханцева, 70 в Березово. Всем, кто проживал в данном доме оказывается помощь в предоставлении временного жилья. В отделении социального сопровождения по улице Берсенева дом 10 все пострадавшие могут оформить единовременную выплату. 4 декабря с 8:30 все пострадавшие могут обратиться за восстановлением утраченных документов в отдел по вопросам миграции ОМВД», — сообщают местные власти на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Всего в доме проживало 17 человек, из них двое детей. В результате ЧП трое пострадали, но после оказания помощи медиками, от госпитализации отказались. Пункт временного размещения организован на базе городской спортшколы. Всем пострадавшим оказывается психологическая помощь, а также ведется сбор необходимых вещей. Возгорание произошло в первом подъезде дома и быстро распространилось на кровлю. Площадь пожара составила 400 квадратных метров. Прокуратура округа начала проверку по данному ЧП.