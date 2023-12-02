В ХМАО власти объявили об оказании помощи пострадавшим при пожаре

Власти Березова (ХМАО) оказывают помощь жителям многоквартирного дома по улице Астраханской, который сгорел утром 3 декабря. В ближайшее время всем пострадавшим будет предоставлено временное жилье, единовременная выплата, а также оказана помощь в восстановлении документов.
«Администрацией Березовского района принимаются все необходимые меры помощи для пострадавших от пожара по улице Астраханцева, 70 в Березово. Всем, кто проживал в данном доме оказывается помощь в предоставлении временного жилья. В отделении социального сопровождения по улице Берсенева дом 10 все пострадавшие могут оформить единовременную выплату. 4 декабря с 8:30 все пострадавшие могут обратиться за восстановлением утраченных документов в отдел по вопросам миграции ОМВД», — сообщают местные власти на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Всего в доме проживало 17 человек, из них двое детей. В результате ЧП трое пострадали, но после оказания помощи медиками, от госпитализации отказались. Пункт временного размещения организован на базе городской спортшколы. Всем пострадавшим оказывается психологическая помощь, а также ведется сбор необходимых вещей.
Возгорание произошло в первом подъезде дома и быстро распространилось на кровлю. Площадь пожара составила 400 квадратных метров. Прокуратура округа начала проверку по данному ЧП.
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