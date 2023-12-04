04 декабря 2023

Свердловский режиссер презентует фильм в ток-шоу Гордона, которое не выходило два года. Видео

Свердловский режиссер Григорьев презентует фильм в ток-шоу «Закрытый показ»
© Служба новостей «URA.RU»
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Евгений Григорьев снимал фильм в Пермском крае
Евгений Григорьев снимал фильм в Пермском крае

Директор по развитию Свердловской киностудии и режиссер Евгений Григорьев поучаствовал в съемках ток-шоу «Закрытый показ», который ведет Александр Гордон. Передача не выходила в эфир с 2021 года. Об этом сообщает Свердловская киностудия.

«На программе, которая возвращается в эфир «Первого канала», Григорьев вместе с генеральным продюсером Свердловской киностудии Ольгой Ерофеевой-Муравьевой презентует свой фильм «Подельники. Программа выйдет сразу после показа картины», — говорится в сообщении в telegram-канале. Точная дата эфира пока неизвестна.

Григорьев презентовал триллер «Подельники» с участием Павла Деревянко, Юры Борисова и Лизы Янковской в апреле 2022 года. Картина повествует о десятилетнем деревенском мальчике Илье, у которого убивают отца, но преступник остается безнаказанным. Никого такое положение дел не беспокоит, кроме ребенка, который устраивает охоту за убийцей. По словам режиссера, в основе фильма лежат реальные события. О том, как проходили съемки картины в Пермском крае — в интервью URA.RU.

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Директор по развитию Свердловской киностудии и режиссер Евгений Григорьев поучаствовал в съемках ток-шоу «Закрытый показ», который ведет Александр Гордон. Передача не выходила в эфир с 2021 года. Об этом сообщает Свердловская киностудия. «На программе, которая возвращается в эфир «Первого канала», Григорьев вместе с генеральным продюсером Свердловской киностудии Ольгой Ерофеевой-Муравьевой презентует свой фильм «Подельники. Программа выйдет сразу после показа картины», — говорится в сообщении в telegram-канале. Точная дата эфира пока неизвестна. Григорьев презентовал триллер «Подельники» с участием Павла Деревянко, Юры Борисова и Лизы Янковской в апреле 2022 года. Картина повествует о десятилетнем деревенском мальчике Илье, у которого убивают отца, но преступник остается безнаказанным. Никого такое положение дел не беспокоит, кроме ребенка, который устраивает охоту за убийцей. По словам режиссера, в основе фильма лежат реальные события. О том, как проходили съемки картины в Пермском крае — в интервью URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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