Пермский заключенный два раза судился с «Почтой России» из-за одного письма

06 декабря 2023 в 20:50 Размер текста - 17 +

Заключенный смог увеличить в разы сумму компенсации Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Заключенный из Пермского края два раза выиграл суд у «Почты России» за письмо, доставленное с задержкой. Изначально он отсудил чуть более 500 рублей, а в апелляции увеличил сумму до трех тысяч рублей. Об этом сообщается в решении на сайте Пермского краевого суда. «Суд решил: взыскать с АО „Почта России“ в пользу Квашнина А. В. компенсацию морального вреда в размере 2 000 рублей, штраф 1 000 рублей, судебные расходы 73 рубля, всего 3073 рубля», — говорится в решении. Также «Почта России» должна заплатить истцу 124 рубля за почтовые расходы. Заключенный ждал простое письмо от своего юриста 17 дней. В первой судебной инстанции постановили, что сроки пересылки были нарушены, из-за чего осужденный не мог получить письмо и поздравительную открытку вовремя. Судья постановил «Почте России» выплатить компенсацию. Однако истцу компенсации показалось мало, поэтому он подал апелляцию.

Заключенный из Пермского края два раза выиграл суд у «Почты России» за письмо, доставленное с задержкой. Изначально он отсудил чуть более 500 рублей, а в апелляции увеличил сумму до трех тысяч рублей. Об этом сообщается в решении на сайте Пермского краевого суда. «Суд решил: взыскать с АО „Почта России“ в пользу Квашнина А. В. компенсацию морального вреда в размере 2 000 рублей, штраф 1 000 рублей, судебные расходы 73 рубля, всего 3073 рубля», — говорится в решении. Также «Почта России» должна заплатить истцу 124 рубля за почтовые расходы. Заключенный ждал простое письмо от своего юриста 17 дней. В первой судебной инстанции постановили, что сроки пересылки были нарушены, из-за чего осужденный не мог получить письмо и поздравительную открытку вовремя. Судья постановил «Почте России» выплатить компенсацию. Однако истцу компенсации показалось мало, поэтому он подал апелляцию.