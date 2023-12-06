06 декабря 2023

Под Екатеринбургом загорелся сад, пожар тушили десять человек

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На место пожара были вызваны три единицы спецтехники Фото:

Вечером 6 декабря в Екатеринбурге на 14-м километре Чусовского тракта загорелся сад. В тушении пожара приняли участие десять спасателей и три единицы спецтехники, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

«В 19:39 поступило сообщение о пожаре на 14-м километре Чусовского тракта, садовое товарищество. На площади 40 квадратных метров повреждены кровля, перекрытие, стены, внутренняя отделка мансардного этажа садового дома. В тушении пожара были задействованы три единицы техники и десять человек личного состава», — сказано в сообщении.

Пожарным удалось локализовать огонь в 20:01. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 23:10.

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Вечером 6 декабря в Екатеринбурге на 14-м километре Чусовского тракта загорелся сад. В тушении пожара приняли участие десять спасателей и три единицы спецтехники, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. «В 19:39 поступило сообщение о пожаре на 14-м километре Чусовского тракта, садовое товарищество. На площади 40 квадратных метров повреждены кровля, перекрытие, стены, внутренняя отделка мансардного этажа садового дома. В тушении пожара были задействованы три единицы техники и десять человек личного состава», — сказано в сообщении. Пожарным удалось локализовать огонь в 20:01. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 23:10.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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