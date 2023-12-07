Путин: в международных отношениях происходят необратимые изменения

07 декабря 2023 в 16:49 Размер текста - 17 +

Путин заявил, что Россия хочет создать в мире демократическую систему Фото: Владимир Андреев © URA.RU В международных отношениях происходят необратимые изменения. От однополярности мир переходит к многополярности. С таким заявлением выступил президент России Владимир Путин на инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет!». «В глобальной системе международных отношений происходят необратимые изменения. На смену приходит многополярная модель. Мы хотим создать модель демократическую, где верх берет настоящая честная конкуренция всех участников», — высказался Путин. Прямой эфир форума шел на телеканале «Россия 24». После Второй Мировой войны США стали наращивать свое влияние в мире, насаждая свою политику в других странах. Путин неоднократно заявлял, что многополярность — это единственная возможность для Европы сохранить свой авторитет.

В международных отношениях происходят необратимые изменения. От однополярности мир переходит к многополярности. С таким заявлением выступил президент России Владимир Путин на инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет!». «В глобальной системе международных отношений происходят необратимые изменения. На смену приходит многополярная модель. Мы хотим создать модель демократическую, где верх берет настоящая честная конкуренция всех участников», — высказался Путин. Прямой эфир форума шел на телеканале «Россия 24». После Второй Мировой войны США стали наращивать свое влияние в мире, насаждая свою политику в других странах. Путин неоднократно заявлял, что многополярность — это единственная возможность для Европы сохранить свой авторитет.