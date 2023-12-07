Погибшая в Первоуральске девочка перед смертью поскользнулась на фекалиях и сломала нос

Незадолго до гибели двухлетняя девочка из Первоуральска сломала нос

07 декабря 2023 в 20:20 Размер текста - 17 +

Девочка жила с мамой, братом, сестрой и отчимом (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU Погибшая в Первоуральске (Свердловская область) двухлетняя девочка незадолго до смерти сломала нос. Якобы ребенок поскользнулся на своих фекалиях, рассказала URA.RU на условиях анонимности родственница девочки. «Недавно девочка сломала нос. Сказали, что она поскользнулась на своих фекалиях. Вообще не представляю, как это могло произойти», — поделилась собеседница агентства. Мама девочки Виктория не стала комментировать URA.RU эту информацию. О том, что в Первоуральске скончалась двухлетняя девочка, агентство писало ранее. Подозреваемым в убийстве ребенка стал 27-летний отчим. Его задержали и отправили в СИЗО на два месяца. В ГУ МВД по Свердловской области заявили URA.RU, что мужчина неоднократно избивал девочку. Ее мать сказала агентству, что проходит по делу в качестве потерпевшей.

Погибшая в Первоуральске (Свердловская область) двухлетняя девочка незадолго до смерти сломала нос. Якобы ребенок поскользнулся на своих фекалиях, рассказала URA.RU на условиях анонимности родственница девочки. «Недавно девочка сломала нос. Сказали, что она поскользнулась на своих фекалиях. Вообще не представляю, как это могло произойти», — поделилась собеседница агентства. Мама девочки Виктория не стала комментировать URA.RU эту информацию. О том, что в Первоуральске скончалась двухлетняя девочка, агентство писало ранее. Подозреваемым в убийстве ребенка стал 27-летний отчим. Его задержали и отправили в СИЗО на два месяца. В ГУ МВД по Свердловской области заявили URA.RU, что мужчина неоднократно избивал девочку. Ее мать сказала агентству, что проходит по делу в качестве потерпевшей.