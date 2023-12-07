В Свердловской области запретят продавать зажигалки школьникам

07 декабря 2023 в 20:31 Размер текста - 17 +

Законопроект о зажигалках обсудят на ближайшем заседании регионального парламента — 19 декабря Фото: Александр Елизаров © URA.RU Прокурор Свердловской области Борис Крылов подготовил законопроект о запрете продажи несовершеннолетним зажигалок и газовых баллонов. Об этом сообщила в своем telegram-канале председатель заксо Людмила Бабушкина. Она отметила, что в последнее время в регионе врачи-наркологи обратили внимание на рост отравлений подростков сжиженным углеводородным газом — школьники покупают газовые зажигалки либо заправочные баллоны и вдыхают газ, тем самым губя свое здоровье. «В законодательное собрание поступил законопроект о запрете на территории региона розничной продажи несовершеннолетним лицам этих зажигалок и баллонов к ним», — написала Бабушкина. По ее словам, инициатива принадлежит прокурору области Борису Крылову. Согласно документу, если продавец подумает, что покупателю нет 18 лет, он вправе запросить у него документ. В случае отсутствия документа продавец может отказать в продаже товара. За продажу несовершеннолетним зажигалок или газовых баллонов будет предусмотрена административная ответственность.

Прокурор Свердловской области Борис Крылов подготовил законопроект о запрете продажи несовершеннолетним зажигалок и газовых баллонов. Об этом сообщила в своем telegram-канале председатель заксо Людмила Бабушкина. Она отметила, что в последнее время в регионе врачи-наркологи обратили внимание на рост отравлений подростков сжиженным углеводородным газом — школьники покупают газовые зажигалки либо заправочные баллоны и вдыхают газ, тем самым губя свое здоровье. «В законодательное собрание поступил законопроект о запрете на территории региона розничной продажи несовершеннолетним лицам этих зажигалок и баллонов к ним», — написала Бабушкина. По ее словам, инициатива принадлежит прокурору области Борису Крылову. Согласно документу, если продавец подумает, что покупателю нет 18 лет, он вправе запросить у него документ. В случае отсутствия документа продавец может отказать в продаже товара. За продажу несовершеннолетним зажигалок или газовых баллонов будет предусмотрена административная ответственность.