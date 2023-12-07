В пермском архитектурном музее «Хохловка» появятся новые экспонаты и туалеты

08 декабря 2023 в 15:27 Размер текста - 17 +

Новые здания в «Хохловке» возведут в 2024—2025 годах Фото: Сергей Русанов © URA.RU Пермский архитектурно-этнографический музей «Хохловка» пополнится в ближайшие годы новыми экспонатами. Также на его территории появятся новые туалеты, места отдыха и, наконец, обещанный ранее причал. Все это предусматривает новый генплан «Хохловки», рассказали в минкультуры Пермского края. «Базовый рабочий документ, определяющий вектор развития музея „Хохловка“ на годы вперед, был представлен членам архитектурной секции Ученого совета Пермского краеведческого музея. К весенне-летнему сезону 2024 года в „Хохловке“ планируется открыть три новых национальных усадьбы: усадьбу марийского крестьянина, коми-пермяцкую усадьбу и усадьбу русского крестьянина. В план на 2024—2025 годы включены также два колодца: колодец-журавль и колодец с колесным механизмом», — сообщается на сайте минкульта. Кроме этого, музейщики планируют установить здание волостного правления из с. Тулпан, дом Г-образной связи из д. Кольчуг и дом Н.Г. Поздеева из д. Савина. Рядом с Богородицкой церковью и шатровой колокольней встанет усадьба Н.М. Быкова из д. Буланово. Новые постройки из Куединского, Уинского, Суксунского и Кунгурского районов образуют в будущем новую музейную «улицу» от усадьбы В.И. Игошева почти до ветряной мельницы. В 2024 году обещают начать и монтаж модульного причала. Его хотели построить еще в 2023 году, но этому помешало сильное обмеление реки Кама. С вводом причала переустроят и музейную набережную — здесь появятся служебные помещения, кассы, сувенирные киоски, летнее кафе. Генплан также предполагает установку порядка 140 дополнительных элементов благоустройства и инфраструктуры: модульных санузлов, лавок и теплых модулей для отдыха. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Пермский архитектурно-этнографический музей «Хохловка» пополнится в ближайшие годы новыми экспонатами. Также на его территории появятся новые туалеты, места отдыха и, наконец, обещанный ранее причал. Все это предусматривает новый генплан «Хохловки», рассказали в минкультуры Пермского края. «Базовый рабочий документ, определяющий вектор развития музея „Хохловка“ на годы вперед, был представлен членам архитектурной секции Ученого совета Пермского краеведческого музея. К весенне-летнему сезону 2024 года в „Хохловке“ планируется открыть три новых национальных усадьбы: усадьбу марийского крестьянина, коми-пермяцкую усадьбу и усадьбу русского крестьянина. В план на 2024—2025 годы включены также два колодца: колодец-журавль и колодец с колесным механизмом», — сообщается на сайте минкульта. Кроме этого, музейщики планируют установить здание волостного правления из с. Тулпан, дом Г-образной связи из д. Кольчуг и дом Н.Г. Поздеева из д. Савина. Рядом с Богородицкой церковью и шатровой колокольней встанет усадьба Н.М. Быкова из д. Буланово. Новые постройки из Куединского, Уинского, Суксунского и Кунгурского районов образуют в будущем новую музейную «улицу» от усадьбы В.И. Игошева почти до ветряной мельницы. В 2024 году обещают начать и монтаж модульного причала. Его хотели построить еще в 2023 году, но этому помешало сильное обмеление реки Кама. С вводом причала переустроят и музейную набережную — здесь появятся служебные помещения, кассы, сувенирные киоски, летнее кафе. Генплан также предполагает установку порядка 140 дополнительных элементов благоустройства и инфраструктуры: модульных санузлов, лавок и теплых модулей для отдыха.