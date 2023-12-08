В Челябинске продлили НМУ до конца морозов

08 декабря 2023 в 20:11 Размер текста - 17 +

Смог в Челябинске продержится до 11 декабря Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске продлили режим неблагоприятных метеоусловий до вечера 11 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе в Единой дежурно-диспетчерской службе города (ЕДДС) Челябинска. «По данным Челябинского ЦГМС — филиала ФГБУ „Уральское УГМС“ на территории Челябинска с 19.00 8 декабря до 19.00 11 декабря сохраняются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе (слабый ветер, ночью инверсия)», — уточнили в пресс-службе ведомства. О смоге в Челябинске предупреждали с 6 декабря. Ранее в пресс-службе минэкологии региона предупреждали о том, что с приходом морозов в отдельных городах Челябинской области ожидается режим неблагоприятных метеоусловий. О сильном похолодании до -40 градусов синоптики предупреждали в ночь на 7 декабря.

В Челябинске продлили режим неблагоприятных метеоусловий до вечера 11 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе в Единой дежурно-диспетчерской службе города (ЕДДС) Челябинска. «По данным Челябинского ЦГМС — филиала ФГБУ „Уральское УГМС“ на территории Челябинска с 19.00 8 декабря до 19.00 11 декабря сохраняются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе (слабый ветер, ночью инверсия)», — уточнили в пресс-службе ведомства. О смоге в Челябинске предупреждали с 6 декабря. Ранее в пресс-службе минэкологии региона предупреждали о том, что с приходом морозов в отдельных городах Челябинской области ожидается режим неблагоприятных метеоусловий. О сильном похолодании до -40 градусов синоптики предупреждали в ночь на 7 декабря.