В Челябинске продлили НМУ до конца морозов

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Мороз. Челябинск, дым, котельная, холод, зима, пар, мороз, туман
Смог в Челябинске продержится до 11 декабря Фото:

В Челябинске продлили режим неблагоприятных метеоусловий до вечера 11 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе в Единой дежурно-диспетчерской службе города (ЕДДС) Челябинска.

«По данным Челябинского ЦГМС — филиала ФГБУ „Уральское УГМС“ на территории Челябинска с 19.00 8 декабря до 19.00 11 декабря сохраняются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе (слабый ветер, ночью инверсия)», — уточнили в пресс-службе ведомства. О смоге в Челябинске предупреждали с 6 декабря.

Ранее в пресс-службе минэкологии региона предупреждали о том, что с приходом морозов в отдельных городах Челябинской области ожидается режим неблагоприятных метеоусловий. О сильном похолодании до -40 градусов синоптики предупреждали в ночь на 7 декабря.

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В Челябинске продлили режим неблагоприятных метеоусловий до вечера 11 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе в Единой дежурно-диспетчерской службе города (ЕДДС) Челябинска. «По данным Челябинского ЦГМС — филиала ФГБУ „Уральское УГМС“ на территории Челябинска с 19.00 8 декабря до 19.00 11 декабря сохраняются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе (слабый ветер, ночью инверсия)», — уточнили в пресс-службе ведомства. О смоге в Челябинске предупреждали с 6 декабря. Ранее в пресс-службе минэкологии региона предупреждали о том, что с приходом морозов в отдельных городах Челябинской области ожидается режим неблагоприятных метеоусловий. О сильном похолодании до -40 градусов синоптики предупреждали в ночь на 7 декабря.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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