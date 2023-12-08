Герой ДНР Жога ответил на обвинения СБУ после просьбы Путину

Жога обозвал СБУ Украины «умственно-отсталыми»

09 декабря 2023 в 09:52 Размер текста - 17 +

Артем Жога назвал СБУ сумасшедшими Фото: Владимир Андреев © URA.RU Председатель Народного совета ДНР, Герой республики Артем Жога отреагировал на обвинение в государственной измене со стороны Службы безопасности Украины (СБУ) в свой адрес после того, как пообщался с президентом России Владимиром Путиным. Он сравнил украинскую службу безопасности с сумасшедшими. «Как вы можете прокомментировать сумасшедшего в дурдоме о его действиях и заявлениях? <…> Я не могу комментировать умственно отсталых людей», — сказал Артем Жога в разговоре с РИА Новости. Ранее Киев обвинил в коллаборационизме Жогу. Это произошло после того, как последний в разговоре с российским президентом подчеркнул, что хочет видеть того на посту главы российского государства на новый срок.

Председатель Народного совета ДНР, Герой республики Артем Жога отреагировал на обвинение в государственной измене со стороны Службы безопасности Украины (СБУ) в свой адрес после того, как пообщался с президентом России Владимиром Путиным. Он сравнил украинскую службу безопасности с сумасшедшими. «Как вы можете прокомментировать сумасшедшего в дурдоме о его действиях и заявлениях? <…> Я не могу комментировать умственно отсталых людей», — сказал Артем Жога в разговоре с РИА Новости. Ранее Киев обвинил в коллаборационизме Жогу. Это произошло после того, как последний в разговоре с российским президентом подчеркнул, что хочет видеть того на посту главы российского государства на новый срок.