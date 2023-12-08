Председатель Народного совета ДНР, Герой республики Артем Жога отреагировал на обвинение в государственной измене со стороны Службы безопасности Украины (СБУ) в свой адрес после того, как пообщался с президентом России Владимиром Путиным. Он сравнил украинскую службу безопасности с сумасшедшими.
«Как вы можете прокомментировать сумасшедшего в дурдоме о его действиях и заявлениях? <…> Я не могу комментировать умственно отсталых людей», — сказал Артем Жога в разговоре с РИА Новости.
Ранее Киев обвинил в коллаборационизме Жогу. Это произошло после того, как последний в разговоре с российским президентом подчеркнул, что хочет видеть того на посту главы российского государства на новый срок.
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