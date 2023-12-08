08 декабря 2023

Герой ДНР Жога ответил на обвинения СБУ после просьбы Путину

Жога обозвал СБУ Украины «умственно-отсталыми»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Президент России Владимир Путин на вручении наград Героям России в Кремле. Москва, жога
Артем Жога назвал СБУ сумасшедшими Фото:

Председатель Народного совета ДНР, Герой республики Артем Жога отреагировал на обвинение в государственной измене со стороны Службы безопасности Украины (СБУ) в свой адрес после того, как пообщался с президентом России Владимиром Путиным. Он сравнил украинскую службу безопасности с сумасшедшими.

«Как вы можете прокомментировать сумасшедшего в дурдоме о его действиях и заявлениях? <…> Я не могу комментировать умственно отсталых людей», — сказал Артем Жога в разговоре с РИА Новости.

Ранее Киев обвинил в коллаборационизме Жогу. Это произошло после того, как последний в разговоре с российским президентом подчеркнул, что хочет видеть того на посту главы российского государства на новый срок.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Председатель Народного совета ДНР, Герой республики Артем Жога отреагировал на обвинение в государственной измене со стороны Службы безопасности Украины (СБУ) в свой адрес после того, как пообщался с президентом России Владимиром Путиным. Он сравнил украинскую службу безопасности с сумасшедшими. «Как вы можете прокомментировать сумасшедшего в дурдоме о его действиях и заявлениях? <…> Я не могу комментировать умственно отсталых людей», — сказал Артем Жога в разговоре с РИА Новости. Ранее Киев обвинил в коллаборационизме Жогу. Это произошло после того, как последний в разговоре с российским президентом подчеркнул, что хочет видеть того на посту главы российского государства на новый срок.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...