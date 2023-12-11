Сколько стоит снять коттедж в Екатеринбурге на Новый год

«Авито недвижимость»: аренда коттеджа в Екатеринбурге обойдется в 13 тысяч
© Служба новостей «URA.RU»
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Эксперты рекомендуют заранее изучить варианты загородного жилья и забронировать до повышения цены Фото:

Чтобы на сутки снять коттедж в Екатеринбурге в новогодние праздники, придется заплатить не менее 13 тысяч рублей, дом — 7,7 тысячи рублей. Такими данными с URA.RU поделился руководитель отдела краткосрочной аренды «Авито недвижимость» Артем Кромочкин.

«Сейчас средняя стоимость посуточной аренды коттеджей составляет 10 тысяч рублей, у домов — 5,9 тысячи рублей. В преддверии Нового года цена увеличится на 30% и более процентов», — рассказал Кромочкин. Также он отметил, что многое зависит от объема предложения — чем он больше, тем ниже колебание цен.

В целом за год предложение краткосрочной аренды в сегменте коттеджей увеличилось на 53%. Предложение в сегменте домов выросло на 45%.

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Чтобы на сутки снять коттедж в Екатеринбурге в новогодние праздники, придется заплатить не менее 13 тысяч рублей, дом — 7,7 тысячи рублей. Такими данными с URA.RU поделился руководитель отдела краткосрочной аренды «Авито недвижимость» Артем Кромочкин. «Сейчас средняя стоимость посуточной аренды коттеджей составляет 10 тысяч рублей, у домов — 5,9 тысячи рублей. В преддверии Нового года цена увеличится на 30% и более процентов», — рассказал Кромочкин. Также он отметил, что многое зависит от объема предложения — чем он больше, тем ниже колебание цен. В целом за год предложение краткосрочной аренды в сегменте коттеджей увеличилось на 53%. Предложение в сегменте домов выросло на 45%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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