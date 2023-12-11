Сколько стоит снять коттедж в Екатеринбурге на Новый год

«Авито недвижимость»: аренда коттеджа в Екатеринбурге обойдется в 13 тысяч

11 декабря 2023 в 20:16 Размер текста - 17 +

Эксперты рекомендуют заранее изучить варианты загородного жилья и забронировать до повышения цены Фото: Денис Моргунов © URA.RU Чтобы на сутки снять коттедж в Екатеринбурге в новогодние праздники, придется заплатить не менее 13 тысяч рублей, дом — 7,7 тысячи рублей. Такими данными с URA.RU поделился руководитель отдела краткосрочной аренды «Авито недвижимость» Артем Кромочкин. «Сейчас средняя стоимость посуточной аренды коттеджей составляет 10 тысяч рублей, у домов — 5,9 тысячи рублей. В преддверии Нового года цена увеличится на 30% и более процентов», — рассказал Кромочкин. Также он отметил, что многое зависит от объема предложения — чем он больше, тем ниже колебание цен. В целом за год предложение краткосрочной аренды в сегменте коттеджей увеличилось на 53%. Предложение в сегменте домов выросло на 45%.

Чтобы на сутки снять коттедж в Екатеринбурге в новогодние праздники, придется заплатить не менее 13 тысяч рублей, дом — 7,7 тысячи рублей. Такими данными с URA.RU поделился руководитель отдела краткосрочной аренды «Авито недвижимость» Артем Кромочкин. «Сейчас средняя стоимость посуточной аренды коттеджей составляет 10 тысяч рублей, у домов — 5,9 тысячи рублей. В преддверии Нового года цена увеличится на 30% и более процентов», — рассказал Кромочкин. Также он отметил, что многое зависит от объема предложения — чем он больше, тем ниже колебание цен. В целом за год предложение краткосрочной аренды в сегменте коттеджей увеличилось на 53%. Предложение в сегменте домов выросло на 45%.