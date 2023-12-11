Пермяк отсудил у Минфина 70 тысяч за незаконное уголовное преследование

11 декабря 2023 в 17:20 Размер текста - 17 +

Суд снизил размер компенсации, которую требовал пермяк Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Житель Перми отсудил 70 тысяч рублей у Министерства финансов России за несправедливое и незаконное уголовное преследование. Во время расследования пермяк испытал стресс, у него обострились болезни. Об этом сообщается в решении на сайте Ленинского районного суда. «Суд решил: взыскать с Российской Федерации в лице Министерства финансов Российской Федерации за счет казны Российской Федерации в пользу истца компенсацию морального вреда в размере 70 000 рублей», — говорится в решении. Изначально истец требовал выплатить ему 3 млн рублей, но сумму снизили, так как суд посчитал ее завышенной. Как указал истец, он болен ВИЧ, и из-за стресса, который он испытывал во время преследования, его состояние здоровья сильно ухудшилось. Также у пермяка в это время родился ребенок, что стало причиной психоэмоциональных потрясений. Ранее URA.RU рассказывало о пермяке, который отсудил у властей 150 тысяч рублей за несправедливое уголовное преследование. Мужчину задержали с применением силы и отправили в изолятор на 10 суток.

Житель Перми отсудил 70 тысяч рублей у Министерства финансов России за несправедливое и незаконное уголовное преследование. Во время расследования пермяк испытал стресс, у него обострились болезни. Об этом сообщается в решении на сайте Ленинского районного суда. «Суд решил: взыскать с Российской Федерации в лице Министерства финансов Российской Федерации за счет казны Российской Федерации в пользу истца компенсацию морального вреда в размере 70 000 рублей», — говорится в решении. Изначально истец требовал выплатить ему 3 млн рублей, но сумму снизили, так как суд посчитал ее завышенной. Как указал истец, он болен ВИЧ, и из-за стресса, который он испытывал во время преследования, его состояние здоровья сильно ухудшилось. Также у пермяка в это время родился ребенок, что стало причиной психоэмоциональных потрясений. Ранее URA.RU рассказывало о пермяке, который отсудил у властей 150 тысяч рублей за несправедливое уголовное преследование. Мужчину задержали с применением силы и отправили в изолятор на 10 суток.