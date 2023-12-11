Пермский конный завод, который хотели банкротить, закрыл долг перед ФНС

Налоговая инспекция отозвала иск о банкротстве пермского конезавода «Куединский»

11 декабря 2023 в 17:50 Размер текста - 17 +

Конезавод оплатил все долги перед ФНС Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Арбитражный суд Пермского края удовлетворил ходатайство межрайонной инспекции федеральной налоговой службы №21 о возврате искового заявления о признании банкротом АО «Племенной конный завод «Куединский». Причиной послужило погашение предприятием долгов по налогам на сумму более 2,5 млн рублей. «30 ноября 2023 года от заявителя поступило ходатайство о возврате заявления в связи с полным погашением задолженности в 2,67 млн рублей. Суд определил — заявление межрайонной инспекции ФНС о признании АО «Племенной конный завод «Куединский» банкротом возвратить заявителю», — сообщается в картотеке суда. Пермский племенной конезавод «Куединский» занимается производством мяса и молока крупного рогатого скота, а также выращивает лошадей русской тяжеловозной породы. Собственник предприятия в лице Росимущества неоднократно выставлял завод на торги. Акции продавались за 71,5 млн рублей, позже их цена снизилась до 57 млн рублей. В 2023 году актив приобрел совладелец пермского яхт-клуба «Вороновка», предприниматель Олег Голубев. По данным СБИС, конезавод в течение нескольких лет подряд фиксирует убытки. В 2022 году они составили более 2,5 млн рублей. Заявление о банкротстве предприятия ФНС подала в конце сентября 2023 года. Оно на два месяца было оставлено без движения, а после отозвано. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Арбитражный суд Пермского края удовлетворил ходатайство межрайонной инспекции федеральной налоговой службы №21 о возврате искового заявления о признании банкротом АО «Племенной конный завод «Куединский». Причиной послужило погашение предприятием долгов по налогам на сумму более 2,5 млн рублей. «30 ноября 2023 года от заявителя поступило ходатайство о возврате заявления в связи с полным погашением задолженности в 2,67 млн рублей. Суд определил — заявление межрайонной инспекции ФНС о признании АО «Племенной конный завод «Куединский» банкротом возвратить заявителю», — сообщается в картотеке суда. Пермский племенной конезавод «Куединский» занимается производством мяса и молока крупного рогатого скота, а также выращивает лошадей русской тяжеловозной породы. Собственник предприятия в лице Росимущества неоднократно выставлял завод на торги. Акции продавались за 71,5 млн рублей, позже их цена снизилась до 57 млн рублей. В 2023 году актив приобрел совладелец пермского яхт-клуба «Вороновка», предприниматель Олег Голубев. По данным СБИС, конезавод в течение нескольких лет подряд фиксирует убытки. В 2022 году они составили более 2,5 млн рублей. Заявление о банкротстве предприятия ФНС подала в конце сентября 2023 года. Оно на два месяца было оставлено без движения, а после отозвано.