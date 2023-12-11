Общество ЖКХ и Городская среда В Челябинске на дорогах образовался сильный гололед 12 декабря 2023 в 10:13 Размер текста - 17 + Из-за гололеда снизилась скорость у транспорта и пешеходов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На челябинских улицах образовался гололед. Об опасности природного явления 12 декабря предупредила единая дежурно-диспетчерская служба города. «В связи с ухудшением погодных условий, на дорогах и тротуарах сильная гололедица. Рекомендуем соблюдать скоростной режим, дистанцию. Проявлять осторожность, эксплуатировать транспортные средства на зимних шинах!» — предостерегают в ЕДДС. Гололед образовался после прошедших в начале декабря снегопадов. На дорогах появились кочки и колейность. Снег успел частично подтаять, в результате образовался снежный накат. Жители Челябинска в связи с гололедом отмечают снижение средней скорости транспортного потока. В результате этого в соцсетях появились сообщения о случаях опоздания жителей города к началу рабочего дня. На челябинских улицах образовался гололед. Об опасности природного явления 12 декабря предупредила единая дежурно-диспетчерская служба города. «В связи с ухудшением погодных условий, на дорогах и тротуарах сильная гололедица. Рекомендуем соблюдать скоростной режим, дистанцию. Проявлять осторожность, эксплуатировать транспортные средства на зимних шинах!» — предостерегают в ЕДДС. Гололед образовался после прошедших в начале декабря снегопадов. На дорогах появились кочки и колейность. Снег успел частично подтаять, в результате образовался снежный накат. Жители Челябинска в связи с гололедом отмечают снижение средней скорости транспортного потока. В результате этого в соцсетях появились сообщения о случаях опоздания жителей города к началу рабочего дня. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям