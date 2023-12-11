В Челябинске на дорогах образовался сильный гололед

На челябинских улицах образовался гололед. Об опасности природного явления 12 декабря предупредила единая дежурно-диспетчерская служба города.
«В связи с ухудшением погодных условий, на дорогах и тротуарах сильная гололедица. Рекомендуем соблюдать скоростной режим, дистанцию. Проявлять осторожность, эксплуатировать транспортные средства на зимних шинах!» — предостерегают в ЕДДС.
Гололед образовался после прошедших в начале декабря снегопадов. На дорогах появились кочки и колейность. Снег успел частично подтаять, в результате образовался снежный накат.
Жители Челябинска в связи с гололедом отмечают снижение средней скорости транспортного потока. В результате этого в соцсетях появились сообщения о случаях опоздания жителей города к началу рабочего дня.
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