11 декабря 2023

В Челябинске на дорогах образовался сильный гололед

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт по теме Гололед. Челябинск., гололед
Из-за гололеда снизилась скорость у транспорта и пешеходов Фото:

На челябинских улицах образовался гололед. Об опасности природного явления 12 декабря предупредила единая дежурно-диспетчерская служба города.

«В связи с ухудшением погодных условий, на дорогах и тротуарах сильная гололедица. Рекомендуем соблюдать скоростной режим, дистанцию. Проявлять осторожность, эксплуатировать транспортные средства на зимних шинах!» — предостерегают в ЕДДС.

Гололед образовался после прошедших в начале декабря снегопадов. На дорогах появились кочки и колейность. Снег успел частично подтаять, в результате образовался снежный накат.

Жители Челябинска в связи с гололедом отмечают снижение средней скорости транспортного потока. В результате этого в соцсетях появились сообщения о случаях опоздания жителей города к началу рабочего дня.

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На челябинских улицах образовался гололед. Об опасности природного явления 12 декабря предупредила единая дежурно-диспетчерская служба города. «В связи с ухудшением погодных условий, на дорогах и тротуарах сильная гололедица. Рекомендуем соблюдать скоростной режим, дистанцию. Проявлять осторожность, эксплуатировать транспортные средства на зимних шинах!» — предостерегают в ЕДДС. Гололед образовался после прошедших в начале декабря снегопадов. На дорогах появились кочки и колейность. Снег успел частично подтаять, в результате образовался снежный накат. Жители Челябинска в связи с гололедом отмечают снижение средней скорости транспортного потока. В результате этого в соцсетях появились сообщения о случаях опоздания жителей города к началу рабочего дня.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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