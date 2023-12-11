11 декабря 2023

В Перми разработали аудиогид для путешествия по кладбищу

Аудиогид «Литературный некрополь» проведет пермяков по могилам писателей
© Служба новостей «URA.RU»
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Ивановское кладбище. Екатеринбург, могилы, кладбище, ивановское кладбище, некрополь
Старые могилы исследователи искали все лето (архивное фото) Фото:

Сотрудники пермской библиотеки имени Горького разработали аудиогид по Южному кладбищу города. Он проведет слушателя по могилам поэтов и писателей, рассказали в минкультуры Пермского края.

«Аудиогид „Литературный некрополь“ проведет слушателя по могилам поэтов и прозаиков на Южном кладбище. Над проектом сотрудники отдела литературы по искусству Пермской краевой библиотеки им. Горького работали почти весь 2023 год», — говорится на сайте министерства.

Аудиогид опубликован на сайте izi.TRAVEL. Создатели сделали снимки могил, проставили геотеги. Поэтому найти надгробия можно самостоятельно.

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Сотрудники пермской библиотеки имени Горького разработали аудиогид по Южному кладбищу города. Он проведет слушателя по могилам поэтов и писателей, рассказали в минкультуры Пермского края. «Аудиогид „Литературный некрополь“ проведет слушателя по могилам поэтов и прозаиков на Южном кладбище. Над проектом сотрудники отдела литературы по искусству Пермской краевой библиотеки им. Горького работали почти весь 2023 год», — говорится на сайте министерства. Аудиогид опубликован на сайте izi.TRAVEL. Создатели сделали снимки могил, проставили геотеги. Поэтому найти надгробия можно самостоятельно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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