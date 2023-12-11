В Перми разработали аудиогид для путешествия по кладбищу

Старые могилы исследователи искали все лето (архивное фото)
Сотрудники пермской библиотеки имени Горького разработали аудиогид по Южному кладбищу города. Он проведет слушателя по могилам поэтов и писателей, рассказали в минкультуры Пермского края.
«Аудиогид „Литературный некрополь“ проведет слушателя по могилам поэтов и прозаиков на Южном кладбище. Над проектом сотрудники отдела литературы по искусству Пермской краевой библиотеки им. Горького работали почти весь 2023 год», — говорится на сайте министерства.
Аудиогид опубликован на сайте izi.TRAVEL. Создатели сделали снимки могил, проставили геотеги. Поэтому найти надгробия можно самостоятельно.
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