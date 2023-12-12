Песков: для Путина главным является поддержка со стороны граждан РФ

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Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной старту конкурса медиа-грантов РГО. Москва, песков дмитрий
По словам Пескова, поддержка в мире для Путина не настолько важна Фото:
новость из сюжета
Выборы президента России в 2024 году

Представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщил, что поддержка в мире выдвижения президента РФ Владимира Путина на президентские выборы не является для главы России важной. Для него главное — поддержка большинства российских граждан. Об этом заявил пресс-секретарь президента, отвечая на вопрос URA.RU.

«Главное что Путина поддерживает подавляющее большинство людей в РФ. Это неопровержимый факт. Это то, чем дорожит президент, и то, откуда черпает силы президент», — заявил Песков во время конференц-колла. Он добавил, что мировая поддержка выдвижения Путина на выборы президента в 2024 году не является приоритетной и главной.

Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что своим выдвижением в качестве кандидата в президенты РФ Путин ответил на запрос россиян. Он касается дополнительной гарантии развития и сохранения страны как социального и справедливого государства. Кроме того, она подчеркнула, что само решение нынешнего главы России идти на выбор «стало для граждан страны ответом на многие важные вопросы».

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Представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщил, что поддержка в мире выдвижения президента РФ Владимира Путина на президентские выборы не является для главы России важной. Для него главное — поддержка большинства российских граждан. Об этом заявил пресс-секретарь президента, отвечая на вопрос URA.RU. «Главное что Путина поддерживает подавляющее большинство людей в РФ. Это неопровержимый факт. Это то, чем дорожит президент, и то, откуда черпает силы президент», — заявил Песков во время конференц-колла. Он добавил, что мировая поддержка выдвижения Путина на выборы президента в 2024 году не является приоритетной и главной. Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что своим выдвижением в качестве кандидата в президенты РФ Путин ответил на запрос россиян. Он касается дополнительной гарантии развития и сохранения страны как социального и справедливого государства. Кроме того, она подчеркнула, что само решение нынешнего главы России идти на выбор «стало для граждан страны ответом на многие важные вопросы».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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