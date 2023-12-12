Песков: для Путина главным является поддержка со стороны граждан РФ

12 декабря 2023 в 14:15 Размер текста - 17 +

По словам Пескова, поддержка в мире для Путина не настолько важна Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщил, что поддержка в мире выдвижения президента РФ Владимира Путина на президентские выборы не является для главы России важной. Для него главное — поддержка большинства российских граждан. Об этом заявил пресс-секретарь президента, отвечая на вопрос URA.RU. «Главное что Путина поддерживает подавляющее большинство людей в РФ. Это неопровержимый факт. Это то, чем дорожит президент, и то, откуда черпает силы президент», — заявил Песков во время конференц-колла. Он добавил, что мировая поддержка выдвижения Путина на выборы президента в 2024 году не является приоритетной и главной. Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что своим выдвижением в качестве кандидата в президенты РФ Путин ответил на запрос россиян. Он касается дополнительной гарантии развития и сохранения страны как социального и справедливого государства. Кроме того, она подчеркнула, что само решение нынешнего главы России идти на выбор «стало для граждан страны ответом на многие важные вопросы».

Представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщил, что поддержка в мире выдвижения президента РФ Владимира Путина на президентские выборы не является для главы России важной. Для него главное — поддержка большинства российских граждан. Об этом заявил пресс-секретарь президента, отвечая на вопрос URA.RU. «Главное что Путина поддерживает подавляющее большинство людей в РФ. Это неопровержимый факт. Это то, чем дорожит президент, и то, откуда черпает силы президент», — заявил Песков во время конференц-колла. Он добавил, что мировая поддержка выдвижения Путина на выборы президента в 2024 году не является приоритетной и главной. Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что своим выдвижением в качестве кандидата в президенты РФ Путин ответил на запрос россиян. Он касается дополнительной гарантии развития и сохранения страны как социального и справедливого государства. Кроме того, она подчеркнула, что само решение нынешнего главы России идти на выбор «стало для граждан страны ответом на многие важные вопросы».