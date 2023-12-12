Мэрия Перми будет согласовывать кадровые решения с краевыми властями

12 декабря 2023 в 17:16 Размер текста - 17 +

Назначение подчиненных Эдуард Соснин будет согласовывать с властями края Фото: Сергей Русанов © URA.RU Депутаты Пермской гордумы поддержали инициативу главы города Эдуарда Соснина, по которой глав двух департаментов администрации будут назначать только по согласованию с властями региона. Решение, которое одобрили члены думского комитета по местному самоуправлению, касается департаментов финансов и образования, сообщила начальник управления по вопросам муниципальной службы администрации Перми Галина Полунина. «[В проекте решения думы] уточняются особенности назначения на должности начальника департамента финансов и начальника департамента образования. Эти особенности состоят в том, что эти кандидатуры согласовываются с соответствующими исполнительными органами субъекта РФ», — цитирует чиновницу 59.ru. В проекте решения отмечается, что изменения вносятся для приведения местного законодательства в соответствие с федеральным. Ранее начальники департаментов назначались без согласования.

Депутаты Пермской гордумы поддержали инициативу главы города Эдуарда Соснина, по которой глав двух департаментов администрации будут назначать только по согласованию с властями региона. Решение, которое одобрили члены думского комитета по местному самоуправлению, касается департаментов финансов и образования, сообщила начальник управления по вопросам муниципальной службы администрации Перми Галина Полунина. «[В проекте решения думы] уточняются особенности назначения на должности начальника департамента финансов и начальника департамента образования. Эти особенности состоят в том, что эти кандидатуры согласовываются с соответствующими исполнительными органами субъекта РФ», — цитирует чиновницу 59.ru. В проекте решения отмечается, что изменения вносятся для приведения местного законодательства в соответствие с федеральным. Ранее начальники департаментов назначались без согласования.