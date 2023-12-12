Мэрия Перми будет согласовывать кадровые решения с краевыми властями

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Послание губернатора Пермского края. Пермь, соснин эдуард
Назначение подчиненных Эдуард Соснин будет согласовывать с властями края Фото:

Депутаты Пермской гордумы поддержали инициативу главы города Эдуарда Соснина, по которой глав двух департаментов администрации будут назначать только по согласованию с властями региона. Решение, которое одобрили члены думского комитета по местному самоуправлению, касается департаментов финансов и образования, сообщила начальник управления по вопросам муниципальной службы администрации Перми Галина Полунина.

«[В проекте решения думы] уточняются особенности назначения на должности начальника департамента финансов и начальника департамента образования. Эти особенности состоят в том, что эти кандидатуры согласовываются с соответствующими исполнительными органами субъекта РФ», — цитирует чиновницу 59.ru.

В проекте решения отмечается, что изменения вносятся для приведения местного законодательства в соответствие с федеральным. Ранее начальники департаментов назначались без согласования.

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Депутаты Пермской гордумы поддержали инициативу главы города Эдуарда Соснина, по которой глав двух департаментов администрации будут назначать только по согласованию с властями региона. Решение, которое одобрили члены думского комитета по местному самоуправлению, касается департаментов финансов и образования, сообщила начальник управления по вопросам муниципальной службы администрации Перми Галина Полунина. «[В проекте решения думы] уточняются особенности назначения на должности начальника департамента финансов и начальника департамента образования. Эти особенности состоят в том, что эти кандидатуры согласовываются с соответствующими исполнительными органами субъекта РФ», — цитирует чиновницу 59.ru. В проекте решения отмечается, что изменения вносятся для приведения местного законодательства в соответствие с федеральным. Ранее начальники департаментов назначались без согласования.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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