Сенатор США Шмитт назвал «хламом» поездку Зеленского в Штаты

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, зеленский владимир
Владимир Зеленский не смог сказать ничего нового на встрече с сенаторами Фото:
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На встрече с сенаторами и спикером палаты представителей США президент Украины Владимир Зеленский не сказал ничего нового. Об этом заявил сенатор от штата Миссури Эрик Шмитт.

«Это все тот же старый хлам. Здесь нет ничего нового», — сказал Шмитт, его слова приводит газета The New York Times. Он также пожаловался на то, что вместо известий о безопасности своих границ от президента США Джо Байдена, сенаторы вынуждены обсуждать территории Украины с Зеленским.

Ранее сенатор-республиканец от штата Огайо Джей Ди Вэнс назвал визит Владимира Зеленского в Соединенные Штаты ради предоставления помощи Киеву «позорным фарсом». Он также назвал визит украинского президента «нелепостью», которая была задумана только лишь для оказания давления на республиканцев, передает RT.

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На встрече с сенаторами и спикером палаты представителей США президент Украины Владимир Зеленский не сказал ничего нового. Об этом заявил сенатор от штата Миссури Эрик Шмитт. «Это все тот же старый хлам. Здесь нет ничего нового», — сказал Шмитт, его слова приводит газета The New York Times. Он также пожаловался на то, что вместо известий о безопасности своих границ от президента США Джо Байдена, сенаторы вынуждены обсуждать территории Украины с Зеленским. Ранее сенатор-республиканец от штата Огайо Джей Ди Вэнс назвал визит Владимира Зеленского в Соединенные Штаты ради предоставления помощи Киеву «позорным фарсом». Он также назвал визит украинского президента «нелепостью», которая была задумана только лишь для оказания давления на республиканцев, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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