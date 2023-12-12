На грант фонда президента фольклористы издали книгу песен древних коми-пермяков

13 декабря 2023 в 13:49 Размер текста - 17 +

Старинные песни теперь может по нотам исполнить каждый (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Пермском крае издан сборник народных песен, которые сохранили коми-пермяки в селе Большая Коча. В книгу, изданную на грант от президента России, вошли 50 текстов, а также информация о старинных обрядах и праздниках коми-пермяков. «В издании содержатся сведения об обрядах и праздниках коми-пермяков, на которые немалое влияние оказала русская культура и к которым приурочены записанные песни. Тексты песен приведены с сохранением особенностей произношения и ударения местным населением. Проект реализуется с использованием гранта Президента РФ», — сообщается на странице АНО «Центр поддержки культурных и социальных проектов „АРТкад“» в соцсети «ВКонтакте». Здесь же можно послушать песни, вошедшие в книгу. Над сборником работали фольклористы, исследователи и сотрудники Московского института культуры. Книга вышла небольшим тиражом в 150 экземпляров. Их получат культурно-досуговые учреждения Пермского края, где есть фольклорные коллективы.

В Пермском крае издан сборник народных песен, которые сохранили коми-пермяки в селе Большая Коча. В книгу, изданную на грант от президента России, вошли 50 текстов, а также информация о старинных обрядах и праздниках коми-пермяков. «В издании содержатся сведения об обрядах и праздниках коми-пермяков, на которые немалое влияние оказала русская культура и к которым приурочены записанные песни. Тексты песен приведены с сохранением особенностей произношения и ударения местным населением. Проект реализуется с использованием гранта Президента РФ», — сообщается на странице АНО «Центр поддержки культурных и социальных проектов „АРТкад“» в соцсети «ВКонтакте». Здесь же можно послушать песни, вошедшие в книгу. Над сборником работали фольклористы, исследователи и сотрудники Московского института культуры. Книга вышла небольшим тиражом в 150 экземпляров. Их получат культурно-досуговые учреждения Пермского края, где есть фольклорные коллективы.