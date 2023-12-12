12 декабря 2023

На грант фонда президента фольклористы издали книгу песен древних коми-пермяков

© Служба новостей «URA.RU»
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Коми Пермяцкий округ. Пермь, смертин евгений, страна вису
Старинные песни теперь может по нотам исполнить каждый (архивное фото) Фото:

В Пермском крае издан сборник народных песен, которые сохранили коми-пермяки в селе Большая Коча. В книгу, изданную на грант от президента России, вошли 50 текстов, а также информация о старинных обрядах и праздниках коми-пермяков.

«В издании содержатся сведения об обрядах и праздниках коми-пермяков, на которые немалое влияние оказала русская культура и к которым приурочены записанные песни. Тексты песен приведены с сохранением особенностей произношения и ударения местным населением. Проект реализуется с использованием гранта Президента РФ», — сообщается на странице АНО «Центр поддержки культурных и социальных проектов „АРТкад“» в соцсети «ВКонтакте». Здесь же можно послушать песни, вошедшие в книгу.

Над сборником работали фольклористы, исследователи и сотрудники Московского института культуры. Книга вышла небольшим тиражом в 150 экземпляров. Их получат культурно-досуговые учреждения Пермского края, где есть фольклорные коллективы.

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В Пермском крае издан сборник народных песен, которые сохранили коми-пермяки в селе Большая Коча. В книгу, изданную на грант от президента России, вошли 50 текстов, а также информация о старинных обрядах и праздниках коми-пермяков. «В издании содержатся сведения об обрядах и праздниках коми-пермяков, на которые немалое влияние оказала русская культура и к которым приурочены записанные песни. Тексты песен приведены с сохранением особенностей произношения и ударения местным населением. Проект реализуется с использованием гранта Президента РФ», — сообщается на странице АНО «Центр поддержки культурных и социальных проектов „АРТкад“» в соцсети «ВКонтакте». Здесь же можно послушать песни, вошедшие в книгу. Над сборником работали фольклористы, исследователи и сотрудники Московского института культуры. Книга вышла небольшим тиражом в 150 экземпляров. Их получат культурно-досуговые учреждения Пермского края, где есть фольклорные коллективы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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