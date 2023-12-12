Пермскому депутату-коммунисту грозит штраф за плохое воспитание сына

13 декабря 2023 в 17:00 Размер текста - 17 +

Подростка за незаконным занятием застали сотрудники Росгвардии Фото: Илья Московец © URA.RU Сотрудники городской административно-технической инспекции совместно с Росгвардией задержали молодого граффитиста. Как сообщает telegram-канал мэрии Перми, нарушителя поймали в Индустриальном районе. Источник URA.RU в политэлитах сообщил, что этим подростком был сын одного из депутатов гордумы Перми от КПРФ. Редакция знает имя, но не может указывать его в силу требований закона. «Нарушитель был задержан в Индустриальном районе, когда наносил наркограффити на фасады домов по улицам Чайковского, Стахановская, Мира и Кавалерийская. На место были оперативно вызваны сотрудники правоохранительных органов, которые провели задержание», — сообщает мэрия. Родителям грозит штраф по ст. 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или законными представителями несовершеннолетних обязанностей по их содержанию и воспитанию». Он составляет от 100 до 500 рублей. Отец мальчика сообщил URA.RU, что у любого ребенка в наше время в руках может оказаться баллончик с краской, от этого никто не застрахован. Но больше всего его заботит, как оперативно из правоохранительных органов утекает информация о личных данных несовершеннолетних, пусть и правонарушителей. И такое уже происходит не в первый раз. Борьбе с незаконными граффити в Пермском крае уделяется особое внимание. Мэрия пообещала выплачивать жителям, которые сообщат в полицию о фактах вандализма, по 15 тысяч рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Сотрудники городской административно-технической инспекции совместно с Росгвардией задержали молодого граффитиста. Как сообщает telegram-канал мэрии Перми, нарушителя поймали в Индустриальном районе. Источник URA.RU в политэлитах сообщил, что этим подростком был сын одного из депутатов гордумы Перми от КПРФ. Редакция знает имя, но не может указывать его в силу требований закона. «Нарушитель был задержан в Индустриальном районе, когда наносил наркограффити на фасады домов по улицам Чайковского, Стахановская, Мира и Кавалерийская. На место были оперативно вызваны сотрудники правоохранительных органов, которые провели задержание», — сообщает мэрия. Родителям грозит штраф по ст. 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или законными представителями несовершеннолетних обязанностей по их содержанию и воспитанию». Он составляет от 100 до 500 рублей. Отец мальчика сообщил URA.RU, что у любого ребенка в наше время в руках может оказаться баллончик с краской, от этого никто не застрахован. Но больше всего его заботит, как оперативно из правоохранительных органов утекает информация о личных данных несовершеннолетних, пусть и правонарушителей. И такое уже происходит не в первый раз. Борьбе с незаконными граффити в Пермском крае уделяется особое внимание. Мэрия пообещала выплачивать жителям, которые сообщат в полицию о фактах вандализма, по 15 тысяч рублей.