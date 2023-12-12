12 декабря 2023

Пермскому депутату-коммунисту грозит штраф за плохое воспитание сына

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Монтаж сцены на набережной реки Исеть в Историческом сквере. Екатеринбург, знак стоп, проезд запрещен, граффити, кирпич
Подростка за незаконным занятием застали сотрудники Росгвардии Фото:

Сотрудники городской административно-технической инспекции совместно с Росгвардией задержали молодого граффитиста. Как сообщает telegram-канал мэрии Перми, нарушителя поймали в Индустриальном районе. Источник URA.RU в политэлитах сообщил, что этим подростком был сын одного из депутатов гордумы Перми от КПРФ. Редакция знает имя, но не может указывать его в силу требований закона.

«Нарушитель был задержан в Индустриальном районе, когда наносил наркограффити на фасады домов по улицам Чайковского, Стахановская, Мира и Кавалерийская. На место были оперативно вызваны сотрудники правоохранительных органов, которые провели задержание», — сообщает мэрия.

Родителям грозит штраф по ст. 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или законными представителями несовершеннолетних обязанностей по их содержанию и воспитанию». Он составляет от 100 до 500 рублей.

Отец мальчика сообщил URA.RU, что у любого ребенка в наше время в руках может оказаться баллончик с краской, от этого никто не застрахован. Но больше всего его заботит, как оперативно из правоохранительных органов утекает информация о личных данных несовершеннолетних, пусть и правонарушителей. И такое уже происходит не в первый раз.

Борьбе с незаконными граффити в Пермском крае уделяется особое внимание. Мэрия пообещала выплачивать жителям, которые сообщат в полицию о фактах вандализма, по 15 тысяч рублей.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Сотрудники городской административно-технической инспекции совместно с Росгвардией задержали молодого граффитиста. Как сообщает telegram-канал мэрии Перми, нарушителя поймали в Индустриальном районе. Источник URA.RU в политэлитах сообщил, что этим подростком был сын одного из депутатов гордумы Перми от КПРФ. Редакция знает имя, но не может указывать его в силу требований закона. «Нарушитель был задержан в Индустриальном районе, когда наносил наркограффити на фасады домов по улицам Чайковского, Стахановская, Мира и Кавалерийская. На место были оперативно вызваны сотрудники правоохранительных органов, которые провели задержание», — сообщает мэрия. Родителям грозит штраф по ст. 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или законными представителями несовершеннолетних обязанностей по их содержанию и воспитанию». Он составляет от 100 до 500 рублей. Отец мальчика сообщил URA.RU, что у любого ребенка в наше время в руках может оказаться баллончик с краской, от этого никто не застрахован. Но больше всего его заботит, как оперативно из правоохранительных органов утекает информация о личных данных несовершеннолетних, пусть и правонарушителей. И такое уже происходит не в первый раз. Борьбе с незаконными граффити в Пермском крае уделяется особое внимание. Мэрия пообещала выплачивать жителям, которые сообщат в полицию о фактах вандализма, по 15 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...