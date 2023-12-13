Следователи изъяли документацию, которая может подтвердить виновность задержанных Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Следователи задержали восемь человек, два их которых оказались сотрудницами правоохранительных органов. Они выдавали фиктивную регистрацию мигрантам и оформляли браки в обход закона. Об этом рассказали в Следственном комитете России по Свердловской области.

«Обвиняемые участвовали в незаконной фиктивной постановке мигрантов на регистрационный учет по месту жительства, а также участвовали в оформлении фиктивных браков и изготовлении фиктивных документов за денежное вознаграждение. В ходе предварительного следствия продолжаются необходимые следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия по сбору и закреплению доказательств», — уточнили в ведомстве.

Подозреваемым может грозить до 10 лет лишения свободы по статьям превышение должностных полномочий, организация незаконной миграции и фиктивная постановка на учет иностранных граждан. В настоящий момент следователи опросили свидетелей, провели более 20 обысков и изъяли документацию. Расследование уголовного дела находится на контроле руководства регионального следственного управления СКР.

Как заявил начальника пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых, в отношении двух сотрудников территориального ОВД проводится служебная проверка. «В настоящее время задержанные помещены под стражу. Сыщики и следователи отрабатывают подозреваемых на причастность к иным аналогичным преступлениям, а также устанавливают их возможных сообщников», — отметил полковник Горелых.

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