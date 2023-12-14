Финская VR выкупила у банка поезда, ходившие в Россию

Поезда Allegro, ездившие из РФ в Финляндию, выкупила финская железнодорожная компания VR. Об этом сообщили в компании. Поезда будут использоваться в Финляндии с 2025 года.
«Сегодня, 14 декабря, VR выкупила кредиты совместного предприятия и вступила во владение поездами на основании права залога», — говорится в сообщении. Отмечается, что поезда СМ6 бренда «Аллегро» принадлежат совместному предприятию VR и РЖД.
По словам компании, РЖД неоднократно пренебрегала своими финансовыми обязательствами. Во внутреннем междугороднем сообщении поезда начнут эксплуатировать в 2025 году.
Ранее движение поезда Allegro между Санкт-Петербургом и Хельсинки приостановили с 28 марта 2022 года. Поезд был последним железнодорожным рейсом, который шел из РФ в Европу.
Поезда Allegro, ездившие из РФ в Финляндию, выкупила финская железнодорожная компания VR. Об этом сообщили в компании. Поезда будут использоваться в Финляндии с 2025 года. «Сегодня, 14 декабря, VR выкупила кредиты совместного предприятия и вступила во владение поездами на основании права залога», — говорится в сообщении. Отмечается, что поезда СМ6 бренда «Аллегро» принадлежат совместному предприятию VR и РЖД. По словам компании, РЖД неоднократно пренебрегала своими финансовыми обязательствами. Во внутреннем междугороднем сообщении поезда начнут эксплуатировать в 2025 году. Ранее движение поезда Allegro между Санкт-Петербургом и Хельсинки приостановили с 28 марта 2022 года. Поезд был последним железнодорожным рейсом, который шел из РФ в Европу.