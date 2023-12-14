Финская VR выкупила у банка поезда, ходившие в Россию

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Передвижной выставочно-лекционный комплекс ОАО «РЖД». Магнитогорск, макет, поезд-музей ржд, allegro, скоростной электропоезд
С 2025 года поезда будут использоваться в Финляндии Фото:

Поезда Allegro, ездившие из РФ в Финляндию, выкупила финская железнодорожная компания VR. Об этом сообщили в компании. Поезда будут использоваться в Финляндии с 2025 года.

«Сегодня, 14 декабря, VR выкупила кредиты совместного предприятия и вступила во владение поездами на основании права залога», — говорится в сообщении. Отмечается, что поезда СМ6 бренда «Аллегро» принадлежат совместному предприятию VR и РЖД.

По словам компании, РЖД неоднократно пренебрегала своими финансовыми обязательствами. Во внутреннем междугороднем сообщении поезда начнут эксплуатировать в 2025 году.

Ранее движение поезда Allegro между Санкт-Петербургом и Хельсинки приостановили с 28 марта 2022 года. Поезд был последним железнодорожным рейсом, который шел из РФ в Европу.

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Поезда Allegro, ездившие из РФ в Финляндию, выкупила финская железнодорожная компания VR. Об этом сообщили в компании. Поезда будут использоваться в Финляндии с 2025 года. «Сегодня, 14 декабря, VR выкупила кредиты совместного предприятия и вступила во владение поездами на основании права залога», — говорится в сообщении. Отмечается, что поезда СМ6 бренда «Аллегро» принадлежат совместному предприятию VR и РЖД. По словам компании, РЖД неоднократно пренебрегала своими финансовыми обязательствами. Во внутреннем междугороднем сообщении поезда начнут эксплуатировать в 2025 году. Ранее движение поезда Allegro между Санкт-Петербургом и Хельсинки приостановили с 28 марта 2022 года. Поезд был последним железнодорожным рейсом, который шел из РФ в Европу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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