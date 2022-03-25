Отменяется последний действующий поезд из России в Европу

25 марта 2022 в 11:53 Размер текста - 17 +

Поезд Allegro прекратит свою работу 26 марта Фото: Александр Мамаев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Поезд Allegro, ездящий из Санкт-Петербурга в Хельсинки, прекратит свою работу 26 марта. Поезд является последним железнодорожным рейсом, который ездит из России в Европу. «Теперь видно, что ситуация с Allegro изменилась, и продолжение движения Allegro больше нецелесообразно с точки зрения государственного владельца. Финнов в России осталось очень мало», — передает издание Helsingin Sanomat слова министра управления государственной собственностью Финляндии Тютти Туппурайнена. Ранее Россия начала вынужденную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин на праздновании восьмилетия воссоединения России и Крыма заявил, что задача спецоперации — защита жителей Донбасса от многолетнего геноцида. После начала спецоперации США и страны Евросоюза начали вводить против России масштабные санкции. В частности, Евросоюз закрыл с Россией железнодорожное и авиасообщение. Владимир Путин на совещании с правительством заявил, что Запад ввел бы санкции в любом случае. Обновлено в 12.29: Финские железные дороги назвали новую дату прекращения рейсов. Движение поезда Allegro между Санкт-Петербургом и Хельсинки приостановят с 28 марта. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Поезд Allegro, ездящий из Санкт-Петербурга в Хельсинки, прекратит свою работу 26 марта. Поезд является последним железнодорожным рейсом, который ездит из России в Европу. «Теперь видно, что ситуация с Allegro изменилась, и продолжение движения Allegro больше нецелесообразно с точки зрения государственного владельца. Финнов в России осталось очень мало», — передает издание Helsingin Sanomat слова министра управления государственной собственностью Финляндии Тютти Туппурайнена. Ранее Россия начала вынужденную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин на праздновании восьмилетия воссоединения России и Крыма заявил, что задача спецоперации — защита жителей Донбасса от многолетнего геноцида. После начала спецоперации США и страны Евросоюза начали вводить против России масштабные санкции. В частности, Евросоюз закрыл с Россией железнодорожное и авиасообщение. Владимир Путин на совещании с правительством заявил, что Запад ввел бы санкции в любом случае. Обновлено в 12.29: Финские железные дороги назвали новую дату прекращения рейсов. Движение поезда Allegro между Санкт-Петербургом и Хельсинки приостановят с 28 марта.