В Соликамске вслед за Пермью отменили массовые новогодние гуляния

15 декабря 2023 в 16:29 Размер текста - 17 +

Власти советуют встретить Новый год дома Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Власти Соликамска в Пермском крае отменили традиционное празднование Нового года в центре города. Как и в Перми, здесь не будет и фейерверка, сообщили в мэрии. «Традиционного празднования Нового года в центре Соликамского округа не будет, как и фейерверка», — сообщила мэрия города на официальной странице в соцсети «ВКонтакте». Ранее министр культуры Прикамья сообщала, что никаких мероприятий не будет в новогоднюю ночь и в Перми. Все праздничные мероприятия в Перми и Соликамске будут проходить в течение каникул. Власти приглашают жителей на катки, ледовые городки и лыжные трассы.

Власти Соликамска в Пермском крае отменили традиционное празднование Нового года в центре города. Как и в Перми, здесь не будет и фейерверка, сообщили в мэрии. «Традиционного празднования Нового года в центре Соликамского округа не будет, как и фейерверка», — сообщила мэрия города на официальной странице в соцсети «ВКонтакте». Ранее министр культуры Прикамья сообщала, что никаких мероприятий не будет в новогоднюю ночь и в Перми. Все праздничные мероприятия в Перми и Соликамске будут проходить в течение каникул. Власти приглашают жителей на катки, ледовые городки и лыжные трассы.