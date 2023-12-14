В Соликамске вслед за Пермью отменили массовые новогодние гуляния

Власти советуют встретить Новый год дома
Власти Соликамска в Пермском крае отменили традиционное празднование Нового года в центре города. Как и в Перми, здесь не будет и фейерверка, сообщили в мэрии.
«Традиционного празднования Нового года в центре Соликамского округа не будет, как и фейерверка», — сообщила мэрия города на официальной странице в соцсети «ВКонтакте». Ранее министр культуры Прикамья сообщала, что никаких мероприятий не будет в новогоднюю ночь и в Перми.
Все праздничные мероприятия в Перми и Соликамске будут проходить в течение каникул. Власти приглашают жителей на катки, ледовые городки и лыжные трассы.
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