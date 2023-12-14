14 декабря 2023

В Соликамске вслед за Пермью отменили массовые новогодние гуляния

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Новогодняя иллюминация на улицах города. Екатеринбург, жилой дом, новогодняя елка, новый год, новогоднее настроение, украшение к новому году
Власти советуют встретить Новый год дома Фото:

Власти Соликамска в Пермском крае отменили традиционное празднование Нового года в центре города. Как и в Перми, здесь не будет и фейерверка, сообщили в мэрии.

«Традиционного празднования Нового года в центре Соликамского округа не будет, как и фейерверка», — сообщила мэрия города на официальной странице в соцсети «ВКонтакте». Ранее министр культуры Прикамья сообщала, что никаких мероприятий не будет в новогоднюю ночь и в Перми.

Все праздничные мероприятия в Перми и Соликамске будут проходить в течение каникул. Власти приглашают жителей на катки, ледовые городки и лыжные трассы.

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Власти Соликамска в Пермском крае отменили традиционное празднование Нового года в центре города. Как и в Перми, здесь не будет и фейерверка, сообщили в мэрии. «Традиционного празднования Нового года в центре Соликамского округа не будет, как и фейерверка», — сообщила мэрия города на официальной странице в соцсети «ВКонтакте». Ранее министр культуры Прикамья сообщала, что никаких мероприятий не будет в новогоднюю ночь и в Перми. Все праздничные мероприятия в Перми и Соликамске будут проходить в течение каникул. Власти приглашают жителей на катки, ледовые городки и лыжные трассы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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