На Украине рассказали о состоянии депутата, который взорвал своих коллег

Журналист Глагола: Батрин перенес операцию, его жизни ничего не угрожает

15 декабря 2023 в 22:05 Размер текста - 17 +

Батрин перенес операцию, он получил ранение в живот Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Депутат Керецковского сельсовета Закарпатской области от правящей партии «Слуга народа», лидером которой является президент Украины Владимир Зеленский, Сергей Батрин перенес операцию. Его жизни ничего не угрожает. Ранее он взорвал несколько гранат на заседании сельсовета. Об этом сообщает украинский журналист Виталий Глагола. «Подрывник жив и находится в Свалявской больнице после взрыва. <…> Операцию депутату-подрывнику завершили — у него было несмертельное ранение в живот», — заявил Глагола в своем telegram-канале. Он добавил, что еще один депутат находится в крайне тяжелом состоянии. Он получил осколочное ранение в голову. На данный момент за его жизнь борются врачи. В больницу Закарпатской области были доставлены 20 человек. Пятеро из них находятся в тяжелом состоянии. Трое перевезены в больницу в Ужгород. Ранее Сергей Батрин взорвал три гранаты на сессии сельсовета. Как минимум 26 человек пострадало. Сам депутат попал в больницу в тяжелом состоянии. По одной из версий, Батрин был не согласен с мнениями коллег насчет бюджета на 2024 год. До инцидента он опубликовал видео с критикой старосты общины. Ему не понравилось, что зарплата директора коммунального предприятия составляет 2,7 тысячи долларов. По мнению депутата, эти деньги должны пойти на решение проблем с водой в селе Кушница. Батрину грозит до 10 лет лишения свободы. Происшествие квалифицировано как теракт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Депутат Керецковского сельсовета Закарпатской области от правящей партии «Слуга народа», лидером которой является президент Украины Владимир Зеленский, Сергей Батрин перенес операцию. Его жизни ничего не угрожает. Ранее он взорвал несколько гранат на заседании сельсовета. Об этом сообщает украинский журналист Виталий Глагола. «Подрывник жив и находится в Свалявской больнице после взрыва. <…> Операцию депутату-подрывнику завершили — у него было несмертельное ранение в живот», — заявил Глагола в своем telegram-канале. Он добавил, что еще один депутат находится в крайне тяжелом состоянии. Он получил осколочное ранение в голову. На данный момент за его жизнь борются врачи. В больницу Закарпатской области были доставлены 20 человек. Пятеро из них находятся в тяжелом состоянии. Трое перевезены в больницу в Ужгород. Ранее Сергей Батрин взорвал три гранаты на сессии сельсовета. Как минимум 26 человек пострадало. Сам депутат попал в больницу в тяжелом состоянии. По одной из версий, Батрин был не согласен с мнениями коллег насчет бюджета на 2024 год. До инцидента он опубликовал видео с критикой старосты общины. Ему не понравилось, что зарплата директора коммунального предприятия составляет 2,7 тысячи долларов. По мнению депутата, эти деньги должны пойти на решение проблем с водой в селе Кушница. Батрину грозит до 10 лет лишения свободы. Происшествие квалифицировано как теракт.