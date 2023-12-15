15 декабря 2023

Комплексы РВСН модернизируют гиперзвуковым оружием

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
RAE-2015. Online. Нижний Тагил, военная техника, буратино, ракетная установка, тос-1а
Комплексы РВСН модернизируют гиперзвуковым оружием Фото:

Мобильные комплексы РВСН планируется вооружить гиперзвуковыми маневрирующими блоками. Такое заявление сделал командующий войсками генерал-полковник Сергей Каракаев.

«Поистине прорывными возможностями обладают гиперзвуковые маневрирующие ударные средства. <…> В перспективе мы будем использовать указанные ударные средства, в том числе, и в комплексах мобильного базирования», — рассказал Каракаев газете «Красная звезда».

Сейчас гиперзвуковыми маневрирующими блоками оснащен только новейший комплекс «Авангард» шахтного базирования, добавил командующий. Его совершенствование позволит оснастить таким оружием и комплексы РВСН, заключил он.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Мобильные комплексы РВСН планируется вооружить гиперзвуковыми маневрирующими блоками. Такое заявление сделал командующий войсками генерал-полковник Сергей Каракаев. «Поистине прорывными возможностями обладают гиперзвуковые маневрирующие ударные средства. <…> В перспективе мы будем использовать указанные ударные средства, в том числе, и в комплексах мобильного базирования», — рассказал Каракаев газете «Красная звезда». Сейчас гиперзвуковыми маневрирующими блоками оснащен только новейший комплекс «Авангард» шахтного базирования, добавил командующий. Его совершенствование позволит оснастить таким оружием и комплексы РВСН, заключил он.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...