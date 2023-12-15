Комплексы РВСН модернизируют гиперзвуковым оружием

Мобильные комплексы РВСН планируется вооружить гиперзвуковыми маневрирующими блоками. Такое заявление сделал командующий войсками генерал-полковник Сергей Каракаев.
«Поистине прорывными возможностями обладают гиперзвуковые маневрирующие ударные средства. <…> В перспективе мы будем использовать указанные ударные средства, в том числе, и в комплексах мобильного базирования», — рассказал Каракаев газете «Красная звезда».
Сейчас гиперзвуковыми маневрирующими блоками оснащен только новейший комплекс «Авангард» шахтного базирования, добавил командующий. Его совершенствование позволит оснастить таким оружием и комплексы РВСН, заключил он.
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