В Екатеринбурге появится новый грузовой терминал

Управление государственной экспертизы Свердловской области одобрило проект строительства нового терминально-логистического центра в Екатеринбурге. Об этом сообщили в пресс-службе Свердловской железной дороги (СвЖД).
«Проект строительства нового терминально-логистического центра в Екатеринбурге получил положительное заключение управления государственной экспертизы Свердловской области. Современный грузовой терминал разместится рядом со станцией Гипсовая Свердловской железной дороги (парк „Гипсовая“ станции Екатеринбург-Товарный)», — говорится в сообщении.
Проект будет реализован в три этапа: строительство грузового парка на станции Шувакиш, организация площадок для операций с крупногабаритными контейнерами и создание универсального терминала. Перерабатывающая способность центра может составить порядка 140 вагонов в сутки. Основные работы планируется закончить до 2025 года.
Строительство является частью проекта губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева «Сухой порт», который в начале декабря оценил министр экономического развития Максим Решетников. Проект он привел в пример, обратившись к главам региональных министерств с просьбой наладить организацию и осуществление внешнеэкономических связей.
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