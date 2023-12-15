15 декабря 2023

В Екатеринбурге появится новый грузовой терминал

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Основные монтажно-строительные работы планируют закончить до 2025 года Фото:

Управление государственной экспертизы Свердловской области одобрило проект строительства нового терминально-логистического центра в Екатеринбурге. Об этом сообщили в пресс-службе Свердловской железной дороги (СвЖД).

«Проект строительства нового терминально-логистического центра в Екатеринбурге получил положительное заключение управления государственной экспертизы Свердловской области. Современный грузовой терминал разместится рядом со станцией Гипсовая Свердловской железной дороги (парк „Гипсовая“ станции Екатеринбург-Товарный)», — говорится в сообщении.

Проект будет реализован в три этапа: строительство грузового парка на станции Шувакиш, организация площадок для операций с крупногабаритными контейнерами и создание универсального терминала. Перерабатывающая способность центра может составить порядка 140 вагонов в сутки. Основные работы планируется закончить до 2025 года.

Строительство является частью проекта губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева «Сухой порт», который в начале декабря оценил министр экономического развития Максим Решетников. Проект он привел в пример, обратившись к главам региональных министерств с просьбой наладить организацию и осуществление внешнеэкономических связей.

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Управление государственной экспертизы Свердловской области одобрило проект строительства нового терминально-логистического центра в Екатеринбурге. Об этом сообщили в пресс-службе Свердловской железной дороги (СвЖД). «Проект строительства нового терминально-логистического центра в Екатеринбурге получил положительное заключение управления государственной экспертизы Свердловской области. Современный грузовой терминал разместится рядом со станцией Гипсовая Свердловской железной дороги (парк „Гипсовая“ станции Екатеринбург-Товарный)», — говорится в сообщении. Проект будет реализован в три этапа: строительство грузового парка на станции Шувакиш, организация площадок для операций с крупногабаритными контейнерами и создание универсального терминала. Перерабатывающая способность центра может составить порядка 140 вагонов в сутки. Основные работы планируется закончить до 2025 года. Строительство является частью проекта губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева «Сухой порт», который в начале декабря оценил министр экономического развития Максим Решетников. Проект он привел в пример, обратившись к главам региональных министерств с просьбой наладить организацию и осуществление внешнеэкономических связей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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