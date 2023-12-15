Екатеринбурженку чуть не убило упавшее в ресторане окно. Скрин

16 декабря 2023 в 12:06 Размер текста - 17 +

В Екатеринбурге на девушку упало двухметровое окно (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU На жительницу Екатеринбурга Ксению, которая пришла в ресторан с мужем вечером 15 декабря, упало двухметровое окно. Об этом она рассказала в соцсетях. «Мы с мужем зашли в ресторан, я села у окна, он сел напротив меня. Спустя 10 минут на меня упало это самое окно, оно почти два метра в высоту, оно очень много весит! Окно не просто упало, его выбило с огромной скоростью», — поделилась пострадавшая у себя в соцсетях. Если бы не гардина и не реакция мужа, то, по ее словам, «был бы сильнейший удар об голову и об стол». «Я не знаю, выживают ли в таких ситуациях», — добавила девушка. Сейчас у супруга Ксении ушибы двух рук и, возможно, перелом (снимок пока не делали). «Видимо, оно [окно] пожарное, и там нет защиты», — рассказала она корреспонденту URA.RU. В качестве извинения ресторан закрыл счет, а также подарил паре бутылку вина. Ксения говорит, что само заведение в случившемся не винит. «Это стечение обстоятельств», — заключила она. Скрин: страница Ксении в соцсети Скрин: страница Ксении в соцсети

На жительницу Екатеринбурга Ксению, которая пришла в ресторан с мужем вечером 15 декабря, упало двухметровое окно. Об этом она рассказала в соцсетях. «Мы с мужем зашли в ресторан, я села у окна, он сел напротив меня. Спустя 10 минут на меня упало это самое окно, оно почти два метра в высоту, оно очень много весит! Окно не просто упало, его выбило с огромной скоростью», — поделилась пострадавшая у себя в соцсетях. Если бы не гардина и не реакция мужа, то, по ее словам, «был бы сильнейший удар об голову и об стол». «Я не знаю, выживают ли в таких ситуациях», — добавила девушка. Сейчас у супруга Ксении ушибы двух рук и, возможно, перелом (снимок пока не делали). «Видимо, оно [окно] пожарное, и там нет защиты», — рассказала она корреспонденту URA.RU. В качестве извинения ресторан закрыл счет, а также подарил паре бутылку вина. Ксения говорит, что само заведение в случившемся не винит. «Это стечение обстоятельств», — заключила она.