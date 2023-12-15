15 декабря 2023

Екатеринбурженку чуть не убило упавшее в ресторане окно. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Колодец, куда провалился подросток. Екатеринбург, осколки стекла, ограждение, коллекторный колодец, стекло, крышка колодца
В Екатеринбурге на девушку упало двухметровое окно (архивное фото) Фото:

На жительницу Екатеринбурга Ксению, которая пришла в ресторан с мужем вечером 15 декабря, упало двухметровое окно. Об этом она рассказала в соцсетях.

«Мы с мужем зашли в ресторан, я села у окна, он сел напротив меня. Спустя 10 минут на меня упало это самое окно, оно почти два метра в высоту, оно очень много весит! Окно не просто упало, его выбило с огромной скоростью», — поделилась пострадавшая у себя в соцсетях. Если бы не гардина и не реакция мужа, то, по ее словам, «был бы сильнейший удар об голову и об стол». «Я не знаю, выживают ли в таких ситуациях», — добавила девушка.

Сейчас у супруга Ксении ушибы двух рук и, возможно, перелом (снимок пока не делали). «Видимо, оно [окно] пожарное, и там нет защиты», — рассказала она корреспонденту URA.RU.

В качестве извинения ресторан закрыл счет, а также подарил паре бутылку вина. Ксения говорит, что само заведение в случившемся не винит. «Это стечение обстоятельств», — заключила она.

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На жительницу Екатеринбурга Ксению, которая пришла в ресторан с мужем вечером 15 декабря, упало двухметровое окно. Об этом она рассказала в соцсетях. «Мы с мужем зашли в ресторан, я села у окна, он сел напротив меня. Спустя 10 минут на меня упало это самое окно, оно почти два метра в высоту, оно очень много весит! Окно не просто упало, его выбило с огромной скоростью», — поделилась пострадавшая у себя в соцсетях. Если бы не гардина и не реакция мужа, то, по ее словам, «был бы сильнейший удар об голову и об стол». «Я не знаю, выживают ли в таких ситуациях», — добавила девушка. Сейчас у супруга Ксении ушибы двух рук и, возможно, перелом (снимок пока не делали). «Видимо, оно [окно] пожарное, и там нет защиты», — рассказала она корреспонденту URA.RU. В качестве извинения ресторан закрыл счет, а также подарил паре бутылку вина. Ксения говорит, что само заведение в случившемся не винит. «Это стечение обстоятельств», — заключила она.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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