В ДТП со школьным автобусом под Пермью пострадали два ребенка и пять взрослых. Фото

17 декабря 2023 в 11:56 Размер текста - 17 +

В школьный автобус влетела легковушка Фото: Александр Елизаров © URA.RU Два ребенка и пять взрослых получили травмы в результате ДТП на дороге «Подъезд к городу Пермь» трассы М-7 «Волга». В школьный автобус врезался легковой автомобиль. Авария произошла 17 декабря примерно в 7:40 по местному времени, сообщает пресс-служба МВД России. «В результате столкновения автобус съехал в кювет. По предварительным данным, пострадали двое детей и пять взрослых», — указано в telegram-канале ведомства. Автомобилем Lada Vesta управлял мужчина 1978 года рождения. По предварительной информации, он, выполняя обгон в месте, где это было запрещено, допустил столкновение со школьным автобусом «Луидор». На месте происшествия работают экстренные службы. Все обстоятельства аварии устанавливаются. Школьный автобус улетел в кювет после столкновения Фото: telegram-канал «МВД Медиа»

Два ребенка и пять взрослых получили травмы в результате ДТП на дороге «Подъезд к городу Пермь» трассы М-7 «Волга». В школьный автобус врезался легковой автомобиль. Авария произошла 17 декабря примерно в 7:40 по местному времени, сообщает пресс-служба МВД России. «В результате столкновения автобус съехал в кювет. По предварительным данным, пострадали двое детей и пять взрослых», — указано в telegram-канале ведомства. Автомобилем Lada Vesta управлял мужчина 1978 года рождения. По предварительной информации, он, выполняя обгон в месте, где это было запрещено, допустил столкновение со школьным автобусом «Луидор». На месте происшествия работают экстренные службы. Все обстоятельства аварии устанавливаются.