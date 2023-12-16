16 декабря 2023
15 декабря 2023

В ДТП со школьным автобусом под Пермью пострадали два ребенка и пять взрослых. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт 5. ХМАО, школьный автобус, развозка, школа
В школьный автобус влетела легковушка Фото:

Два ребенка и пять взрослых получили травмы в результате ДТП на дороге «Подъезд к городу Пермь» трассы М-7 «Волга». В школьный автобус врезался легковой автомобиль. Авария произошла 17 декабря примерно в 7:40 по местному времени, сообщает пресс-служба МВД России.

«В результате столкновения автобус съехал в кювет. По предварительным данным, пострадали двое детей и пять взрослых», — указано в telegram-канале ведомства.

Автомобилем Lada Vesta управлял мужчина 1978 года рождения. По предварительной информации, он, выполняя обгон в месте, где это было запрещено, допустил столкновение со школьным автобусом «Луидор». На месте происшествия работают экстренные службы. Все обстоятельства аварии устанавливаются.

Школьный автобус улетел в кювет после столкновения
Школьный автобус улетел в кювет после столкновения
Фото:

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Два ребенка и пять взрослых получили травмы в результате ДТП на дороге «Подъезд к городу Пермь» трассы М-7 «Волга». В школьный автобус врезался легковой автомобиль. Авария произошла 17 декабря примерно в 7:40 по местному времени, сообщает пресс-служба МВД России. «В результате столкновения автобус съехал в кювет. По предварительным данным, пострадали двое детей и пять взрослых», — указано в telegram-канале ведомства. Автомобилем Lada Vesta управлял мужчина 1978 года рождения. По предварительной информации, он, выполняя обгон в месте, где это было запрещено, допустил столкновение со школьным автобусом «Луидор». На месте происшествия работают экстренные службы. Все обстоятельства аварии устанавливаются.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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