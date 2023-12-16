Полпред Якушев: России как никогда нужен сильный президент

17 декабря 2023 в 23:05 Размер текста - 17 +

Заявление Владимир Якушев сделал по итогам съезда ЕР, где присутствовал Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев сказал, что России сегодня необходим лидер, который может отстаивать ее интересы на международной арене. Его заявление по итогам съезда «Единой России», где партия поддержала выдвижение Владимира Путина на новый срок, опубликовано на сайте окружных властей. «Сегодня наша страна переживает решающий этап борьбы за отстаивание своего суверенитета. Поэтому нам как никогда нужен сильный президент, способный бороться за интересы страны на международной арене. Владимир Владимирович [Путин] зарекомендовал себя как истинный лидер нации, заботящийся о каждом гражданине России», — прокомментировал решение съезда Якушев, член Высшего совета ЕР. Съезд партии прошел 17 декабря на ВДНХ. Основным событием стало выступление самого Путина. Он будет участвовать в выборах в качестве самовыдвиженца. Голосование пройдет 15—17 марта 2024 года.

Полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев сказал, что России сегодня необходим лидер, который может отстаивать ее интересы на международной арене. Его заявление по итогам съезда «Единой России», где партия поддержала выдвижение Владимира Путина на новый срок, опубликовано на сайте окружных властей. «Сегодня наша страна переживает решающий этап борьбы за отстаивание своего суверенитета. Поэтому нам как никогда нужен сильный президент, способный бороться за интересы страны на международной арене. Владимир Владимирович [Путин] зарекомендовал себя как истинный лидер нации, заботящийся о каждом гражданине России», — прокомментировал решение съезда Якушев, член Высшего совета ЕР. Съезд партии прошел 17 декабря на ВДНХ. Основным событием стало выступление самого Путина. Он будет участвовать в выборах в качестве самовыдвиженца. Голосование пройдет 15—17 марта 2024 года.