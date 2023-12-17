Под окнами многоэтажки в Екатеринбурге обнаружили труп полураздетой девушки

На место происшествия приехали полиция и скорая помощь (архивное фото)
В Екатеринбурге на улице 40-летия Комсомола, 32г днем 17 декабря под окнами 25-этажного дома нашли труп девушки. По словам очевидцев, она была в наушниках и полураздетая.
«Зрелище не из приятных. Когда я пришла, тело прикрыли уже. По приезде полиции и скорой так и лежала, место огородили. Говорят, была в наушниках и полураздетая», — рассказала местная жительница, ее слова передает E1.RU. Предположительно, погибшей девушке было 25 лет, сказано в сообщении.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в СУ СКР по Свердловской области. На момент публикации новости ответ не поступил.
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