«Дочка» «Газпрома» обманывала пермяков при подключении к газу

АО «Газпром Газораспределение Пермь» требовало с клиентов незаконную плату
© Служба новостей «URA.RU»
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Коми Пермяцкий округ. Пермь, газификация, ввод газа
Газовики пытались нажиться на пермяках Фото:

Сотрудники дочерней компании ПАО «Газпром» — компании «Газпром Газораспределение Пермь» — вводили в заблуждение клиентов, которые хотели подключить свои дома к голубому топливу. Как рассказали в прокуратуре, жителей Карагайского округа вынуждали оплатить дополнительные услуги.

«Должностные лица АО „Газпром Газораспределение Пермь“ информировали граждан, желающих получить субсидию, о необходимости дополнительной оплаты расходов, связанных с проектированием процесса подключения газоиспользующего оборудования. Выяснилось, что возмещение затрат на проведение таких работ предусматривалось субсидией, выделяемой на эти цели, в связи с чем отсутствовала необходимость в дополнительном их финансировании от заявителя», — говорится на сайте прокуратуры Пермского края.

После проверки надзорного ведомства в дело вмешалось УФАС. Антимонопольная служба оштрафовала должностное лицо АО «Газораспределение Пермь» на 10 тысяч рублей.

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Сотрудники дочерней компании ПАО «Газпром» — компании «Газпром Газораспределение Пермь» — вводили в заблуждение клиентов, которые хотели подключить свои дома к голубому топливу. Как рассказали в прокуратуре, жителей Карагайского округа вынуждали оплатить дополнительные услуги. «Должностные лица АО „Газпром Газораспределение Пермь“ информировали граждан, желающих получить субсидию, о необходимости дополнительной оплаты расходов, связанных с проектированием процесса подключения газоиспользующего оборудования. Выяснилось, что возмещение затрат на проведение таких работ предусматривалось субсидией, выделяемой на эти цели, в связи с чем отсутствовала необходимость в дополнительном их финансировании от заявителя», — говорится на сайте прокуратуры Пермского края. После проверки надзорного ведомства в дело вмешалось УФАС. Антимонопольная служба оштрафовала должностное лицо АО «Газораспределение Пермь» на 10 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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