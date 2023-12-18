«Дочка» «Газпрома» обманывала пермяков при подключении к газу

Сотрудники дочерней компании ПАО «Газпром» — компании «Газпром Газораспределение Пермь» — вводили в заблуждение клиентов, которые хотели подключить свои дома к голубому топливу. Как рассказали в прокуратуре, жителей Карагайского округа вынуждали оплатить дополнительные услуги.
«Должностные лица АО „Газпром Газораспределение Пермь“ информировали граждан, желающих получить субсидию, о необходимости дополнительной оплаты расходов, связанных с проектированием процесса подключения газоиспользующего оборудования. Выяснилось, что возмещение затрат на проведение таких работ предусматривалось субсидией, выделяемой на эти цели, в связи с чем отсутствовала необходимость в дополнительном их финансировании от заявителя», — говорится на сайте прокуратуры Пермского края.
После проверки надзорного ведомства в дело вмешалось УФАС. Антимонопольная служба оштрафовала должностное лицо АО «Газораспределение Пермь» на 10 тысяч рублей.
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