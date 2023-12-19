Премьер Ирландии: Украина не вступит в ЕС в ближайшие 20 лет

19 декабря 2023 в 11:45 Размер текста - 17 +

Вступление Украины в ЕС может длиться десятилетиями, рассказал Лео Варадкар Фото: Валентина Свистунова © URA.RU Путь вступления Украины в Евросоюз займет примерно 15-20 лет. Об этом заявил премьер-министр Ирландии Лео Варадкар во время разговора с российскими пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров). «Переговоры занимают много времени. Любое государство должно соответствовать определенным стандартами, прежде чем оно сможет присоединиться. Мы начнем переговоры по Украине, но Ирландии потребовалось 15-20 лет, чтобы пройти весь путь от начала переговоров до присоединения. [То же самое может произойти и с Украиной]», — заявил Лео Варадкар, запись разговора опубликована в telegram-канале пранкеров. В ЕС уже начались переговоры по вступлению Украины в союз. Однако, как утверждал глава Франции Эммануэль Макрон, они носят лишь политический характер без юридической значимости. С таким же заявлением выступило и МИД РФ, передает RT. При этом украинские лидеры неоднократно утверждали, что их страна выполнила все условия для присоединения к союзу.

Путь вступления Украины в Евросоюз займет примерно 15-20 лет. Об этом заявил премьер-министр Ирландии Лео Варадкар во время разговора с российскими пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров). «Переговоры занимают много времени. Любое государство должно соответствовать определенным стандартами, прежде чем оно сможет присоединиться. Мы начнем переговоры по Украине, но Ирландии потребовалось 15-20 лет, чтобы пройти весь путь от начала переговоров до присоединения. [То же самое может произойти и с Украиной]», — заявил Лео Варадкар, запись разговора опубликована в telegram-канале пранкеров. В ЕС уже начались переговоры по вступлению Украины в союз. Однако, как утверждал глава Франции Эммануэль Макрон, они носят лишь политический характер без юридической значимости. С таким же заявлением выступило и МИД РФ, передает RT. При этом украинские лидеры неоднократно утверждали, что их страна выполнила все условия для присоединения к союзу.