Путь вступления Украины в Евросоюз займет примерно 15-20 лет. Об этом заявил премьер-министр Ирландии Лео Варадкар во время разговора с российскими пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров).
«Переговоры занимают много времени. Любое государство должно соответствовать определенным стандартами, прежде чем оно сможет присоединиться. Мы начнем переговоры по Украине, но Ирландии потребовалось 15-20 лет, чтобы пройти весь путь от начала переговоров до присоединения. [То же самое может произойти и с Украиной]», — заявил Лео Варадкар, запись разговора опубликована в telegram-канале пранкеров.
В ЕС уже начались переговоры по вступлению Украины в союз. Однако, как утверждал глава Франции Эммануэль Макрон, они носят лишь политический характер без юридической значимости. С таким же заявлением выступило и МИД РФ, передает RT. При этом украинские лидеры неоднократно утверждали, что их страна выполнила все условия для присоединения к союзу.
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