Премьер Ирландии: Украина не вступит в ЕС в ближайшие 20 лет

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Майдан. Украина. Киев, евросоюз, майдан, евромайдан, беспорядки, революция
Вступление Украины в ЕС может длиться десятилетиями, рассказал Лео Варадкар Фото:

Путь вступления Украины в Евросоюз займет примерно 15-20 лет. Об этом заявил премьер-министр Ирландии Лео Варадкар во время разговора с российскими пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров).

«Переговоры занимают много времени. Любое государство должно соответствовать определенным стандартами, прежде чем оно сможет присоединиться. Мы начнем переговоры по Украине, но Ирландии потребовалось 15-20 лет, чтобы пройти весь путь от начала переговоров до присоединения. [То же самое может произойти и с Украиной]», — заявил Лео Варадкар, запись разговора опубликована в telegram-канале пранкеров.

В ЕС уже начались переговоры по вступлению Украины в союз. Однако, как утверждал глава Франции Эммануэль Макрон, они носят лишь политический характер без юридической значимости. С таким же заявлением выступило и МИД РФ, передает RT. При этом украинские лидеры неоднократно утверждали, что их страна выполнила все условия для присоединения к союзу.

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Путь вступления Украины в Евросоюз займет примерно 15-20 лет. Об этом заявил премьер-министр Ирландии Лео Варадкар во время разговора с российскими пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров). «Переговоры занимают много времени. Любое государство должно соответствовать определенным стандартами, прежде чем оно сможет присоединиться. Мы начнем переговоры по Украине, но Ирландии потребовалось 15-20 лет, чтобы пройти весь путь от начала переговоров до присоединения. [То же самое может произойти и с Украиной]», — заявил Лео Варадкар, запись разговора опубликована в telegram-канале пранкеров. В ЕС уже начались переговоры по вступлению Украины в союз. Однако, как утверждал глава Франции Эммануэль Макрон, они носят лишь политический характер без юридической значимости. С таким же заявлением выступило и МИД РФ, передает RT. При этом украинские лидеры неоднократно утверждали, что их страна выполнила все условия для присоединения к союзу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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