Макрон рассказал, как Запад обманывает Украину

Макрон: ЕС далек от реального решения присоединить Украину

15 декабря 2023 в 22:32 Размер текста - 17 +

Эммануэль Макрон сказал, что вступление Украины в ЕС будет нескоро Фото: Личная страница Эммануэля Макрона в Instagram Решение Евросоюза начать переговоры с Украиной о членстве носят политический характер, а не юридический. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, отметив, что ЕС еще далеко до расширения. «Мы очень далеки от реального расширения ЕС, включающего Украину. В любом случае, каким бы ни было это расширение, оно потребует глубокой реформы наших правил. <…> Решение о начале переговоров по вступлению Украины в ЕС — политическое, у которого нет юридической значимости», — сказал Эммануэль Макрон, его слова приводит РИА Новости. Макрон напомнил, что реальный разговор о вступлении Украины в ЕС начнется только тогда, когда Киев выполнит все необходимые условия. Если Украина этого не сделает, то значимых переговоров не будет. С 14 декабря в ЕС начались переговоры о вступлении Украины в союз. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Киев не соответствует требованием Евросоюза. С ним не согласны украинские лидеры, которые неоднократно говорили, что их страна выполнила все условия для вступления в ЕС. МК.RU со ссылкой на Times пишет, что Украина может стать членом союза, но не раньше 2030 года.

Решение Евросоюза начать переговоры с Украиной о членстве носят политический характер, а не юридический. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, отметив, что ЕС еще далеко до расширения. «Мы очень далеки от реального расширения ЕС, включающего Украину. В любом случае, каким бы ни было это расширение, оно потребует глубокой реформы наших правил. <…> Решение о начале переговоров по вступлению Украины в ЕС — политическое, у которого нет юридической значимости», — сказал Эммануэль Макрон, его слова приводит РИА Новости. Макрон напомнил, что реальный разговор о вступлении Украины в ЕС начнется только тогда, когда Киев выполнит все необходимые условия. Если Украина этого не сделает, то значимых переговоров не будет. С 14 декабря в ЕС начались переговоры о вступлении Украины в союз. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Киев не соответствует требованием Евросоюза. С ним не согласны украинские лидеры, которые неоднократно говорили, что их страна выполнила все условия для вступления в ЕС. МК.RU со ссылкой на Times пишет, что Украина может стать членом союза, но не раньше 2030 года.