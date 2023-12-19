Жители Нижневартовска остались без воды из-за аварии на трубопроводе

20 декабря 2023 в 11:15 Размер текста - 17 +

Сколько продлится ремонт в «РКС-Нижневартовск» не сообщили Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В десятом микрорайоне Нижневартовска жители 13 многоэтажек остались без воды из-за аварии на трубопроводе. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «РКС-Нижневартовск». «В районе многоквартирного дома по улице Интернациональная, 51, обнаружена небольшая течь с выходом воды на проезжую часть. 20 декабря с 9:00 запланированы ремонтные работы на трубопроводе холодного водоснабжения. В связи с этим будет произведено отключение холодной и горячей воды. На время ремонта «РКС-Нижневартовск» обеспечит подвоз воды для жителей отключенных домов. Сколько продлится ремонт, в коммунальной компании не уточнили. На время проведения ремонтных работ будет перекрыто движение по улице Интернациональная от пересечения с Чапаева до поворота на Пермскую. Администрация города просит водителей отнестись к ситуации с пониманием, заранее планировать маршрут и соблюдать правила дорожного движения. Воду отключат по следующим адресам: ЦТП-10/2 (Интернациональная);

Интернациональная, 51, 51а, 57;

Чапаева, 75, 77, 79, 79а, 81, 83, 83а, 85, 85а, 85в.

В десятом микрорайоне Нижневартовска жители 13 многоэтажек остались без воды из-за аварии на трубопроводе. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «РКС-Нижневартовск». «В районе многоквартирного дома по улице Интернациональная, 51, обнаружена небольшая течь с выходом воды на проезжую часть. 20 декабря с 9:00 запланированы ремонтные работы на трубопроводе холодного водоснабжения. В связи с этим будет произведено отключение холодной и горячей воды. На время ремонта «РКС-Нижневартовск» обеспечит подвоз воды для жителей отключенных домов. Сколько продлится ремонт, в коммунальной компании не уточнили. На время проведения ремонтных работ будет перекрыто движение по улице Интернациональная от пересечения с Чапаева до поворота на Пермскую. Администрация города просит водителей отнестись к ситуации с пониманием, заранее планировать маршрут и соблюдать правила дорожного движения. Воду отключат по следующим адресам: