19 декабря 2023

Жители Нижневартовска остались без воды из-за аварии на трубопроводе

© Служба новостей «URA.RU»
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Сколько продлится ремонт в «РКС-Нижневартовск» не сообщили Фото:

В десятом микрорайоне Нижневартовска жители 13 многоэтажек остались без воды из-за аварии на трубопроводе. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «РКС-Нижневартовск».

«В районе многоквартирного дома по улице Интернациональная, 51, обнаружена небольшая течь с выходом воды на проезжую часть. 20 декабря с 9:00 запланированы ремонтные работы на трубопроводе холодного водоснабжения. В связи с этим будет произведено отключение холодной и горячей воды.

На время ремонта «РКС-Нижневартовск» обеспечит подвоз воды для жителей отключенных домов. Сколько продлится ремонт, в коммунальной компании не уточнили. На время проведения ремонтных работ будет перекрыто движение по улице Интернациональная от пересечения с Чапаева до поворота на Пермскую. Администрация города просит водителей отнестись к ситуации с пониманием, заранее планировать маршрут и соблюдать правила дорожного движения. Воду отключат по следующим адресам:

  • ЦТП-10/2 (Интернациональная);
  • Интернациональная, 51, 51а, 57;
  • Чапаева, 75, 77, 79, 79а, 81, 83, 83а, 85, 85а, 85в.

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В десятом микрорайоне Нижневартовска жители 13 многоэтажек остались без воды из-за аварии на трубопроводе. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «РКС-Нижневартовск». «В районе многоквартирного дома по улице Интернациональная, 51, обнаружена небольшая течь с выходом воды на проезжую часть. 20 декабря с 9:00 запланированы ремонтные работы на трубопроводе холодного водоснабжения. В связи с этим будет произведено отключение холодной и горячей воды. На время ремонта «РКС-Нижневартовск» обеспечит подвоз воды для жителей отключенных домов. Сколько продлится ремонт, в коммунальной компании не уточнили. На время проведения ремонтных работ будет перекрыто движение по улице Интернациональная от пересечения с Чапаева до поворота на Пермскую. Администрация города просит водителей отнестись к ситуации с пониманием, заранее планировать маршрут и соблюдать правила дорожного движения. Воду отключат по следующим адресам:
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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