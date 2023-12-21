Осужденный мигрант-наркоторговец до последнего пытался остаться в Перми

21 декабря 2023 в 20:50 Размер текста - 17 +

Иностранец отсидел 12 лет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Иностранный гражданин, который проживал в Перми и был лишен свободы по решению суда, подал иск, пытаясь оспорить решение о своей депортации. Осужденный за сбыт наркотиков и вовлекший в преступность несовершеннолетних мигрант заявил в суде, что долгое время проживал в городе и имеет здесь семейные связи, говорится в решении на сайте Пермского краевого суда. «Истец указывает, что на территории РФ у него имеются устойчивые семейные связи, имеется ребенок 2021 года рождения. Проживает длительное время на территории РФ. Указывает на чрезмерное вмешательство государства в его семейную жизнь», — говорится в решении. Истец добавил, что обучался ранее в общеобразовательной школе города и имел патент на работу. В колониях иностранец провел около 12 лет. В 2023 году руководство ФСИН России признало пребывание осужденного в стране нежелательным, ГУ МВД по Пермскому краю приняло решение о депортации мигранта. Бывшего заключенного после освобождения отправили в центр временного содержания иностранных граждан, откуда мужчина подал апелляцию, но в итоге суд отказал ему в иске и постановил депортировать истца немедленно.

Иностранный гражданин, который проживал в Перми и был лишен свободы по решению суда, подал иск, пытаясь оспорить решение о своей депортации. Осужденный за сбыт наркотиков и вовлекший в преступность несовершеннолетних мигрант заявил в суде, что долгое время проживал в городе и имеет здесь семейные связи, говорится в решении на сайте Пермского краевого суда. «Истец указывает, что на территории РФ у него имеются устойчивые семейные связи, имеется ребенок 2021 года рождения. Проживает длительное время на территории РФ. Указывает на чрезмерное вмешательство государства в его семейную жизнь», — говорится в решении. Истец добавил, что обучался ранее в общеобразовательной школе города и имел патент на работу. В колониях иностранец провел около 12 лет. В 2023 году руководство ФСИН России признало пребывание осужденного в стране нежелательным, ГУ МВД по Пермскому краю приняло решение о депортации мигранта. Бывшего заключенного после освобождения отправили в центр временного содержания иностранных граждан, откуда мужчина подал апелляцию, но в итоге суд отказал ему в иске и постановил депортировать истца немедленно.