20 декабря 2023

Пермский суд отказался смягчать приговор сбежавшим из колонии заключенным

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Заключенные сбежали из колонии в августе 2022 года Фото:

Пермский краевой суд оставил в силе приговор Березниковского городского суда в отношении двух сбежавших из колонии заключенных. Двое мужчин совершили побег из ИК-38 в августе 2022 года, спустившись с третьего этажа через открытое окно с помощью веревки, сделанной из постельного белья.

«Будучи на свободе, беглецы добрались до деревни Зотино Ильинского района. Там 29 августа их задержали сотрудники ГУФСИН. Березниковский суд признал беглецов виновными в совершении преступления и назначил по три года лишения свободы каждому. Осужденные попытались оспорить приговор, но краевой суд утвердил наказание», — сообщил telegram-канал суда.

Приговором суда к назначенному наказанию также была частично присоединена неотбытая часть срока в колонии. Окончательное наказание составило три года и шесть месяцев для беглеца, который находился в колонии-поселении с февраля 2022 года, и три года и семь месяцев беглецу, находившемуся в ИК-38 с 2021 года. Отбывать срок они будут в колонии строгого режима.

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Пермский краевой суд оставил в силе приговор Березниковского городского суда в отношении двух сбежавших из колонии заключенных. Двое мужчин совершили побег из ИК-38 в августе 2022 года, спустившись с третьего этажа через открытое окно с помощью веревки, сделанной из постельного белья. «Будучи на свободе, беглецы добрались до деревни Зотино Ильинского района. Там 29 августа их задержали сотрудники ГУФСИН. Березниковский суд признал беглецов виновными в совершении преступления и назначил по три года лишения свободы каждому. Осужденные попытались оспорить приговор, но краевой суд утвердил наказание», — сообщил telegram-канал суда. Приговором суда к назначенному наказанию также была частично присоединена неотбытая часть срока в колонии. Окончательное наказание составило три года и шесть месяцев для беглеца, который находился в колонии-поселении с февраля 2022 года, и три года и семь месяцев беглецу, находившемуся в ИК-38 с 2021 года. Отбывать срок они будут в колонии строгого режима.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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