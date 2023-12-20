Пермский суд отказался смягчать приговор сбежавшим из колонии заключенным

21 декабря 2023 в 12:59 Размер текста - 17 +

Заключенные сбежали из колонии в августе 2022 года Фото: Илья Московец © URA.RU Пермский краевой суд оставил в силе приговор Березниковского городского суда в отношении двух сбежавших из колонии заключенных. Двое мужчин совершили побег из ИК-38 в августе 2022 года, спустившись с третьего этажа через открытое окно с помощью веревки, сделанной из постельного белья. «Будучи на свободе, беглецы добрались до деревни Зотино Ильинского района. Там 29 августа их задержали сотрудники ГУФСИН. Березниковский суд признал беглецов виновными в совершении преступления и назначил по три года лишения свободы каждому. Осужденные попытались оспорить приговор, но краевой суд утвердил наказание», — сообщил telegram-канал суда. Приговором суда к назначенному наказанию также была частично присоединена неотбытая часть срока в колонии. Окончательное наказание составило три года и шесть месяцев для беглеца, который находился в колонии-поселении с февраля 2022 года, и три года и семь месяцев беглецу, находившемуся в ИК-38 с 2021 года. Отбывать срок они будут в колонии строгого режима.

Пермский краевой суд оставил в силе приговор Березниковского городского суда в отношении двух сбежавших из колонии заключенных. Двое мужчин совершили побег из ИК-38 в августе 2022 года, спустившись с третьего этажа через открытое окно с помощью веревки, сделанной из постельного белья. «Будучи на свободе, беглецы добрались до деревни Зотино Ильинского района. Там 29 августа их задержали сотрудники ГУФСИН. Березниковский суд признал беглецов виновными в совершении преступления и назначил по три года лишения свободы каждому. Осужденные попытались оспорить приговор, но краевой суд утвердил наказание», — сообщил telegram-канал суда. Приговором суда к назначенному наказанию также была частично присоединена неотбытая часть срока в колонии. Окончательное наказание составило три года и шесть месяцев для беглеца, который находился в колонии-поселении с февраля 2022 года, и три года и семь месяцев беглецу, находившемуся в ИК-38 с 2021 года. Отбывать срок они будут в колонии строгого режима.