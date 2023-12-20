20 декабря 2023

В Екатеринбурге сгорел пункт выдачи заказов «Озон». Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пункты выдачи Ozon. Екатеринбург, ozon, озон
В результате пожара в ПВЗ никто не пострадал (Фото архив) Фото:

В Екатеринбурге утром 21 декабря загорелся пункт выдачи заказов «Озон». Соответствующая информация появилась в telegram-канале «Инцидент Екатеринбург».

«Инцидент произошел этим утром на улице Таежной, 11. Причина возгорания неизвестна», — написано в сообщении. По предварительной информации, никто не пострадал.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в ГУ МЧС по Свердловской области. На момент публикации новости ответ не поступил.

Фото:

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В Екатеринбурге утром 21 декабря загорелся пункт выдачи заказов «Озон». Соответствующая информация появилась в telegram-канале «Инцидент Екатеринбург». «Инцидент произошел этим утром на улице Таежной, 11. Причина возгорания неизвестна», — написано в сообщении. По предварительной информации, никто не пострадал. Корреспондент URA.RU отправил запрос в ГУ МЧС по Свердловской области. На момент публикации новости ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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