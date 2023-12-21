Тюменцу грозит срок до 25 лет за убийство и изнасилование девушки из Кургана

21 декабря 2023 в 17:41 Размер текста - 17 +

Дело об убийстве и изнасиловании девушки из Кургана передано в Курганский городской суд Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Курганская прокуратура направила в дело об убийстве и изнасиловании молодой девушки, которые совершил житель Тюменской области. Преступление им было совершено 24 года назад. Информация об этом размещена на сайте прокуратуры Курганской области. «Прокуратура города Кургана утвердила обвинительное заключение в отношении жителя Тюменской области. Он обвиняется по пункту „к“ части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, сопряженное с изнасилованием), части 1 статьи 131 УК РФ (изнасилование)», — указано на сайте прокуратуры. Сообщается также, что предварительно было установлено, что преступление было совершено в апреле 1999 года ночью на веранде детского сада по улице Половинской в Кургане. Там мужчина изнасиловал и задушил девушку, воспользовавшись собственным ремнем. Девушка была его соседкой. Долгое время не удавалось установить личность виновного. Спустя 24 года с помощью многочисленных генетических экспертиз установлено, что биологические следы на одежде потерпевшей принадлежали обвиняемому. Мужчина, по информации прокуратуры, свою вину признал. Как утверждает ведомство, ссылаясь на слова обвиняемого, события того года помнит плохо, а в ночь убийства был сильно пьян. По данным прокуратуры, дело рассмотрит Курганский городской суд. Если суд признает тюменца виновным, то ему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 25 лет. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Курганская прокуратура направила в дело об убийстве и изнасиловании молодой девушки, которые совершил житель Тюменской области. Преступление им было совершено 24 года назад. Информация об этом размещена на сайте прокуратуры Курганской области. «Прокуратура города Кургана утвердила обвинительное заключение в отношении жителя Тюменской области. Он обвиняется по пункту „к“ части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, сопряженное с изнасилованием), части 1 статьи 131 УК РФ (изнасилование)», — указано на сайте прокуратуры. Сообщается также, что предварительно было установлено, что преступление было совершено в апреле 1999 года ночью на веранде детского сада по улице Половинской в Кургане. Там мужчина изнасиловал и задушил девушку, воспользовавшись собственным ремнем. Девушка была его соседкой. Долгое время не удавалось установить личность виновного. Спустя 24 года с помощью многочисленных генетических экспертиз установлено, что биологические следы на одежде потерпевшей принадлежали обвиняемому. Мужчина, по информации прокуратуры, свою вину признал. Как утверждает ведомство, ссылаясь на слова обвиняемого, события того года помнит плохо, а в ночь убийства был сильно пьян. По данным прокуратуры, дело рассмотрит Курганский городской суд. Если суд признает тюменца виновным, то ему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 25 лет.