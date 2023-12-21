Челябинская ГИБДД устроит массовые облавы на пьяных водителей

Массовые проверки водителей начнутся в преддверии Нового года
В Челябинской области перед Новым годом увеличат число массовых проверок водителей на состояние опьянения. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГИБДД по региону.
«Госавтоинспекция увеличит количество мероприятий по исключению из транспортного потока водителей в состоянии опьянения. Проверки начнутся в преддверии Нового года», — сообщили в госавтоинспекции. Массовые рейды в предпраздничные и праздничные дни пройдут на постоянной основе.
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