Челябинская ГИБДД устроит массовые облавы на пьяных водителей

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, зима, рейд, безопасность, полиция, гибдд, дпс
Массовые проверки водителей начнутся в преддверии Нового года Фото:

В Челябинской области перед Новым годом увеличат число массовых проверок водителей на состояние опьянения. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГИБДД по региону.

«Госавтоинспекция увеличит количество мероприятий по исключению из транспортного потока водителей в состоянии опьянения. Проверки начнутся в преддверии Нового года», — сообщили в госавтоинспекции. Массовые рейды в предпраздничные и праздничные дни пройдут на постоянной основе.

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В Челябинской области перед Новым годом увеличат число массовых проверок водителей на состояние опьянения. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГИБДД по региону. «Госавтоинспекция увеличит количество мероприятий по исключению из транспортного потока водителей в состоянии опьянения. Проверки начнутся в преддверии Нового года», — сообщили в госавтоинспекции. Массовые рейды в предпраздничные и праздничные дни пройдут на постоянной основе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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