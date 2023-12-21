Дед Мороз устроит ретро-пробег на «Волге» из Верхней Пышмы до Екатеринбурга

В Верхней Пышме (Свердловская область) Дед Мороз возглавит ретро-пробег на «Волге». Мероприятие приурочили к приближающемуся Новому году. Об этом URA. RU рассказали в Музее автомобильной техники.
«В субботу, 23 декабря, по улицам Екатеринбурга проедет колонна ретроавтомобилей. Возглавит ее музейная „Волга“ (ГАЗ-21), за рулем которой будет сам Дед Мороз со Снегурочкой. За украшенной еловыми ветками, гирляндами и мишурой машиной будут следовать еще четыре нарядных ретроавтомобиля: Dodge Durango, Lincoln Continental Mark VI, ГАЗ-21Р и Москвич-412», — пояснили в пресс-службе.
Старт мероприятия намечен на 13:00 от Музея автомобильной техники. Колонна с музыкальным сопровождением возьмет курс на Екатеринбург и проедет по проспекту Космонавтов, улицам Свердлова, Карла Либкнехта и Ленина, а финиширует возле главного входа в ТЦ Veer Mall, где пройдет викторина с подарками.
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