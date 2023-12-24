Пропавший весной 2022 года из свердловских аптек бельгийский препарат «Рисполепт» можно заменить отечественными аналогами, например, лекарством «Рисперидон». Об этом корреспонденту URA.RU рассказала фармацевт из Екатеринбурга Ирина Ашугова. Препарат назначают пациентам с шизофренией, биполярным расстройством, непрекращающейся агрессией и тяжелой формой депрессии.
«Дефицита нейролептиков в свердловских аптеках не наблюдается. На сегодняшний день у препарата „Рисполепт“ есть ряд отечественных аналогов. Например, лекарство „Рисперидон“ или же „Рисперидон Органика“. Также имеется швейцарский дженерик „Рисполепт конста“. Пациенту необходимо обратиться к своему лечащему врачу, который подберет терапию новым препаратом», — отметила Ашугова.
Корреспондент URA.RU просмотрел некоторые интернет-аптеки и не обнаружил бельгийского препарата «Рисполепт» в наличии. Лекарства нет в агрегаторе ЕАПТЕКА, а также в сетях «Живика» и «Фармленд».
URA.RU сообщало, что из-за санкций коллективного Запада против России некоторые препараты перестали продаваться в свердловских аптеках. Так, например, исчезли: «Гикамтин», «Флуимуцил», «Рисполепт», «Эстрожель», «Оземпик», «Фентанил», «Финлепсин», «Урсофальк», «Метипред» и многие другие.
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