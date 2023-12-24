Общество Здоровье Свердловский фармацевт раскрыла, чем заменить пропавший бельгийский антидепрессант. Скрин Препарат «Рисперидон» заменит пропавший из аптек бельгийский «Рисполепт» 25 декабря 2023 в 06:13 Размер текста - 17 + Пропавший «Рисполепт» можно заменить отечественным аналогом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Пропавший весной 2022 года из свердловских аптек бельгийский препарат «Рисполепт» можно заменить отечественными аналогами, например, лекарством «Рисперидон». Об этом корреспонденту URA.RU рассказала фармацевт из Екатеринбурга Ирина Ашугова. Препарат назначают пациентам с шизофренией, биполярным расстройством, непрекращающейся агрессией и тяжелой формой депрессии. «Дефицита нейролептиков в свердловских аптеках не наблюдается. На сегодняшний день у препарата „Рисполепт“ есть ряд отечественных аналогов. Например, лекарство „Рисперидон“ или же „Рисперидон Органика“. Также имеется швейцарский дженерик „Рисполепт конста“. Пациенту необходимо обратиться к своему лечащему врачу, который подберет терапию новым препаратом», — отметила Ашугова. Корреспондент URA.RU просмотрел некоторые интернет-аптеки и не обнаружил бельгийского препарата «Рисполепт» в наличии. Лекарства нет в агрегаторе ЕАПТЕКА, а также в сетях «Живика» и «Фармленд». URA.RU сообщало, что из-за санкций коллективного Запада против России некоторые препараты перестали продаваться в свердловских аптеках. Так, например, исчезли: «Гикамтин», «Флуимуцил», «Рисполепт», «Эстрожель», «Оземпик», «Фентанил», «Финлепсин», «Урсофальк», «Метипред» и многие другие. Пропавший весной 2022 года из свердловских аптек бельгийский препарат «Рисполепт» можно заменить отечественными аналогами, например, лекарством «Рисперидон». Об этом корреспонденту URA.RU рассказала фармацевт из Екатеринбурга Ирина Ашугова. Препарат назначают пациентам с шизофренией, биполярным расстройством, непрекращающейся агрессией и тяжелой формой депрессии. «Дефицита нейролептиков в свердловских аптеках не наблюдается. На сегодняшний день у препарата „Рисполепт“ есть ряд отечественных аналогов. Например, лекарство „Рисперидон“ или же „Рисперидон Органика“. Также имеется швейцарский дженерик „Рисполепт конста“. Пациенту необходимо обратиться к своему лечащему врачу, который подберет терапию новым препаратом», — отметила Ашугова. Корреспондент URA.RU просмотрел некоторые интернет-аптеки и не обнаружил бельгийского препарата «Рисполепт» в наличии. Лекарства нет в агрегаторе ЕАПТЕКА, а также в сетях «Живика» и «Фармленд». URA.RU сообщало, что из-за санкций коллективного Запада против России некоторые препараты перестали продаваться в свердловских аптеках. Так, например, исчезли: «Гикамтин», «Флуимуцил», «Рисполепт», «Эстрожель», «Оземпик», «Фентанил», «Финлепсин», «Урсофальк», «Метипред» и многие другие. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям