Мэр Екатеринбурга поднялся в рейтинге лучших в РФ

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов поднялся на четыре позиции в рейтинге лучших мэров России по версии центра информационных коммуникаций «Рейтинг». Он опубликован на сайте организации.
Эксперты «различной профессиональной и социальной принадлежности» оценивают 88 глав российских городов. Метод сбора информации — очное и заочное анкетирование. По итогам 2022 года Орлов был на десятом месте, по итогам 2023-го — на шестом.
Первое место предсказуемо сохранил мэр Москвы Сергей Собянин, лидер большого «тюменского» политического клана, куда входят первые лица и Свердловской области, включая Орлова. На втором месте — мэр Тюмени Руслан Кухарук (рост на две позиции), на третьем — Алексей Копайгородский (Сочи), на четвертом — Ильсур Метшин (Казань), на пятом — Хас-Магомед Кадыров (Грозный).
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