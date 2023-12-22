Мэр Екатеринбурга поднялся в рейтинге лучших в РФ

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Открытие операционных залов в онкологическом диспансере. Екатеринбург, орлов алексей
Как к таким рейтингам относится сам Алексей Орлов, неизвестно Фото:

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов поднялся на четыре позиции в рейтинге лучших мэров России по версии центра информационных коммуникаций «Рейтинг». Он опубликован на сайте организации.

Эксперты «различной профессиональной и социальной принадлежности» оценивают 88 глав российских городов. Метод сбора информации — очное и заочное анкетирование. По итогам 2022 года Орлов был на десятом месте, по итогам 2023-го — на шестом.

Первое место предсказуемо сохранил мэр Москвы Сергей Собянин, лидер большого «тюменского» политического клана, куда входят первые лица и Свердловской области, включая Орлова. На втором месте — мэр Тюмени Руслан Кухарук (рост на две позиции), на третьем — Алексей Копайгородский (Сочи), на четвертом — Ильсур Метшин (Казань), на пятом — Хас-Магомед Кадыров (Грозный).

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Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов поднялся на четыре позиции в рейтинге лучших мэров России по версии центра информационных коммуникаций «Рейтинг». Он опубликован на сайте организации. Эксперты «различной профессиональной и социальной принадлежности» оценивают 88 глав российских городов. Метод сбора информации — очное и заочное анкетирование. По итогам 2022 года Орлов был на десятом месте, по итогам 2023-го — на шестом. Первое место предсказуемо сохранил мэр Москвы Сергей Собянин, лидер большого «тюменского» политического клана, куда входят первые лица и Свердловской области, включая Орлова. На втором месте — мэр Тюмени Руслан Кухарук (рост на две позиции), на третьем — Алексей Копайгородский (Сочи), на четвертом — Ильсур Метшин (Казань), на пятом — Хас-Магомед Кадыров (Грозный).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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