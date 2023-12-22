Екатеринбургская полиция провела масштабный рейд по информированию пожилых граждан о том, как не попасть на уловки мошенников. Мероприятие «Осторожно, мошенники!» проходило с 22 по 23 ноября, сообщили в УМВД России по Екатеринбургу.
«В рамках профилактических рейдов, организованных по инициативе руководства городского Управления внутренних дел, участковые уполномоченные полиции, сотрудники уголовного розыска, представители различных подразделений УМВД г. Екатеринбурга, отделов полиции № 3, 15, 7 и 9 общаются с пожилыми гражданами и информируют их о самых распространенных способах обмана, как распознать злоумышленников, какие первоочередные меры необходимо предпринять, чтобы не стать их жертвами», — сообщили в ведомстве.
Пенсионерам рассказали, что после тревожных звонков от «родственников» и лжеполицейских с просьбой передать деньги нужно сразу перезвонить родным и проверить информацию. Полицейские уточнили, что аферисты пытаются ввести пожилых людей в стрессовое состояние через потерю денег или обращение в силовые структуры
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