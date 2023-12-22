22 декабря 2023

Полиция Екатеринбурга провела рейд по пенсионерам для защиты от мошенников. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Операция "Ночь" полиции Курчатовского района. Челябинск, дверь, участковый, подъезд, полиция, ночь, силовики
Мероприятиями руководил начальник УМВД Екатеринбурга Максим Метелица Фото:

Екатеринбургская полиция провела масштабный рейд по информированию пожилых граждан о том, как не попасть на уловки мошенников. Мероприятие «Осторожно, мошенники!» проходило с 22 по 23 ноября, сообщили в УМВД России по Екатеринбургу.

«В рамках профилактических рейдов, организованных по инициативе руководства городского Управления внутренних дел, участковые уполномоченные полиции, сотрудники уголовного розыска, представители различных подразделений УМВД г. Екатеринбурга, отделов полиции № 3, 15, 7 и 9 общаются с пожилыми гражданами и информируют их о самых распространенных способах обмана, как распознать злоумышленников, какие первоочередные меры необходимо предпринять, чтобы не стать их жертвами», — сообщили в ведомстве.

Пенсионерам рассказали, что после тревожных звонков от «родственников» и лжеполицейских с просьбой передать деньги нужно сразу перезвонить родным и проверить информацию. Полицейские уточнили, что аферисты пытаются ввести пожилых людей в стрессовое состояние через потерю денег или обращение в силовые структуры

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Екатеринбургская полиция провела масштабный рейд по информированию пожилых граждан о том, как не попасть на уловки мошенников. Мероприятие «Осторожно, мошенники!» проходило с 22 по 23 ноября, сообщили в УМВД России по Екатеринбургу. «В рамках профилактических рейдов, организованных по инициативе руководства городского Управления внутренних дел, участковые уполномоченные полиции, сотрудники уголовного розыска, представители различных подразделений УМВД г. Екатеринбурга, отделов полиции № 3, 15, 7 и 9 общаются с пожилыми гражданами и информируют их о самых распространенных способах обмана, как распознать злоумышленников, какие первоочередные меры необходимо предпринять, чтобы не стать их жертвами», — сообщили в ведомстве. Пенсионерам рассказали, что после тревожных звонков от «родственников» и лжеполицейских с просьбой передать деньги нужно сразу перезвонить родным и проверить информацию. Полицейские уточнили, что аферисты пытаются ввести пожилых людей в стрессовое состояние через потерю денег или обращение в силовые структуры
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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