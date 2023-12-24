Журналист и телеведущий Владимир Соловьев признался в любви официальному представителю МИД РФ Марии Захаровой и спел песню. Так он поздравил ее с днем рождения.
«С днем рождения ваше высокое превосходительство. Машенька, очень тебя люблю, с днем рождения», — перепел Соловьев песню «С днем рождения тебя» в видеообращении. Его сообщение Захарова опубликовала в своем telegram-канале. «Верю, что вам пели соловьи. А Соловьев?» — написала она под постом.
Мария Захарова — член Совета по внешней и оборонной политике России, входит в состав Коллегии МИД России. В августе 2015 года она была назначена Директором Департамента информации и печати МИД России. Кандидат исторических наук. 24 декабря она отмечает свой день рождения.
Журналист и телеведущий Владимир Соловьев признался в любви официальному представителю МИД РФ Марии Захаровой и спел песню. Так он поздравил ее с днем рождения. «С днем рождения ваше высокое превосходительство. Машенька, очень тебя люблю, с днем рождения», — перепел Соловьев песню «С днем рождения тебя» в видеообращении. Его сообщение Захарова опубликовала в своем telegram-канале. «Верю, что вам пели соловьи. А Соловьев?» — написала она под постом. Мария Захарова — член Совета по внешней и оборонной политике России, входит в состав Коллегии МИД России. В августе 2015 года она была назначена Директором Департамента информации и печати МИД России. Кандидат исторических наук. 24 декабря она отмечает свой день рождения.