Соловьев спел песню и признался в любви Захаровой. Видео

24 декабря 2023 в 14:38 Размер текста - 17 +

Владимир Соловьев песней поздравил Марию Захарову Фото: Владимир Андреев © URA.RU Журналист и телеведущий Владимир Соловьев признался в любви официальному представителю МИД РФ Марии Захаровой и спел песню. Так он поздравил ее с днем рождения. «С днем рождения ваше высокое превосходительство. Машенька, очень тебя люблю, с днем рождения», — перепел Соловьев песню «С днем рождения тебя» в видеообращении. Его сообщение Захарова опубликовала в своем telegram-канале. «Верю, что вам пели соловьи. А Соловьев?» — написала она под постом. Мария Захарова — член Совета по внешней и оборонной политике России, входит в состав Коллегии МИД России. В августе 2015 года она была назначена Директором Департамента информации и печати МИД России. Кандидат исторических наук. 24 декабря она отмечает свой день рождения.

Журналист и телеведущий Владимир Соловьев признался в любви официальному представителю МИД РФ Марии Захаровой и спел песню. Так он поздравил ее с днем рождения. «С днем рождения ваше высокое превосходительство. Машенька, очень тебя люблю, с днем рождения», — перепел Соловьев песню «С днем рождения тебя» в видеообращении. Его сообщение Захарова опубликовала в своем telegram-канале. «Верю, что вам пели соловьи. А Соловьев?» — написала она под постом. Мария Захарова — член Совета по внешней и оборонной политике России, входит в состав Коллегии МИД России. В августе 2015 года она была назначена Директором Департамента информации и печати МИД России. Кандидат исторических наук. 24 декабря она отмечает свой день рождения.