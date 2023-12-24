Соловьев спел песню и признался в любви Захаровой. Видео

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Марафон "Новое знание", первый день. Москва, соловьев владимир
Владимир Соловьев песней поздравил Марию Захарову Фото:

Журналист и телеведущий Владимир Соловьев признался в любви официальному представителю МИД РФ Марии Захаровой и спел песню. Так он поздравил ее с днем рождения.

«С днем рождения ваше высокое превосходительство. Машенька, очень тебя люблю, с днем рождения», — перепел Соловьев песню «С днем рождения тебя» в видеообращении. Его сообщение Захарова опубликовала в своем telegram-канале. «Верю, что вам пели соловьи. А Соловьев?» — написала она под постом.

Мария Захарова — член Совета по внешней и оборонной политике России, входит в состав Коллегии МИД России. В августе 2015 года она была назначена Директором Департамента информации и печати МИД России. Кандидат исторических наук. 24 декабря она отмечает свой день рождения.

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Журналист и телеведущий Владимир Соловьев признался в любви официальному представителю МИД РФ Марии Захаровой и спел песню. Так он поздравил ее с днем рождения. «С днем рождения ваше высокое превосходительство. Машенька, очень тебя люблю, с днем рождения», — перепел Соловьев песню «С днем рождения тебя» в видеообращении. Его сообщение Захарова опубликовала в своем telegram-канале. «Верю, что вам пели соловьи. А Соловьев?» — написала она под постом. Мария Захарова — член Совета по внешней и оборонной политике России, входит в состав Коллегии МИД России. В августе 2015 года она была назначена Директором Департамента информации и печати МИД России. Кандидат исторических наук. 24 декабря она отмечает свой день рождения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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