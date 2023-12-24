24 декабря 2023
23 декабря 2023

В челябинском районе зафиксировали трехбалльное землетрясение. Карта

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Ученые заметили трехбалльные толчки в Кизильском районе
Ученые заметили трехбалльные толчки в Кизильском районе Фото:

В Кизильском районе Челябинской области сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой равной 3,2 единицам. Информация об этом опубликована на сайте Казахстанского национального центра данных (КНЦД).

«Толчки магнитудой 3,2 единицы зафиксированы 21 декабря в 12:03 по всемирному координированному времени (UTC). Эпицентр землетрясения был в Кизильском районе, в 12 километрах от ближайшего населенного пункта — поселка Карабулак», — сообщается на сайте КНЦД.

По местному времени колебания произошли в 17:03. Толчки магнитудой 3,2 единицы ощутимы только в эпицентре и соответствуют трем баллам по шкале Рихтера.

Колебания зафиксировали 21 декабря в 17:03 по местному времени
Колебания зафиксировали 21 декабря в 17:03 по местному времени

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В Кизильском районе Челябинской области сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой равной 3,2 единицам. Информация об этом опубликована на сайте Казахстанского национального центра данных (КНЦД). «Толчки магнитудой 3,2 единицы зафиксированы 21 декабря в 12:03 по всемирному координированному времени (UTC). Эпицентр землетрясения был в Кизильском районе, в 12 километрах от ближайшего населенного пункта — поселка Карабулак», — сообщается на сайте КНЦД. По местному времени колебания произошли в 17:03. Толчки магнитудой 3,2 единицы ощутимы только в эпицентре и соответствуют трем баллам по шкале Рихтера.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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