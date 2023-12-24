Ученые заметили трехбалльные толчки в Кизильском районе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Кизильском районе Челябинской области сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой равной 3,2 единицам. Информация об этом опубликована на сайте Казахстанского национального центра данных (КНЦД).

«Толчки магнитудой 3,2 единицы зафиксированы 21 декабря в 12:03 по всемирному координированному времени (UTC). Эпицентр землетрясения был в Кизильском районе, в 12 километрах от ближайшего населенного пункта — поселка Карабулак», — сообщается на сайте КНЦД.

По местному времени колебания произошли в 17:03. Толчки магнитудой 3,2 единицы ощутимы только в эпицентре и соответствуют трем баллам по шкале Рихтера.