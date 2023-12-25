В Свердловской области перекрыли трассу, где произошло смертельное ДТП

Движение по трассе Р-242 Пермь — Екатеринбург полностью перекрыли из-за аварии. Информация об этом опубликована в telegram-канале Пермского тракта.
«На 160 км произошло ДТП. Движение полностью перекрыто. Планируйте свой маршрут заранее, будьте внимательны! Соблюдайте дистанцию и скоростной режим», — говорится в сообщении.
Это не первая авария, которая произошла сегодня на Пермском тракте. Ранее на 126 км легковой автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком. На месте погибли водитель Renault и два пассажира — 23-летняя девушка, 11-летняя девочка. Еще одна пассажирка скончалась в больнице. Выжил только 16-летний подросток.
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