В Свердловской области перекрыли трассу, где произошло смертельное ДТП

25 декабря 2023 в 13:07 Размер текста - 17 +

На Пермском тракте погибли 4 человека Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Движение по трассе Р-242 Пермь — Екатеринбург полностью перекрыли из-за аварии. Информация об этом опубликована в telegram-канале Пермского тракта. «На 160 км произошло ДТП. Движение полностью перекрыто. Планируйте свой маршрут заранее, будьте внимательны! Соблюдайте дистанцию и скоростной режим», — говорится в сообщении. Это не первая авария, которая произошла сегодня на Пермском тракте. Ранее на 126 км легковой автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком. На месте погибли водитель Renault и два пассажира — 23-летняя девушка, 11-летняя девочка. Еще одна пассажирка скончалась в больнице. Выжил только 16-летний подросток.

Движение по трассе Р-242 Пермь — Екатеринбург полностью перекрыли из-за аварии. Информация об этом опубликована в telegram-канале Пермского тракта. «На 160 км произошло ДТП. Движение полностью перекрыто. Планируйте свой маршрут заранее, будьте внимательны! Соблюдайте дистанцию и скоростной режим», — говорится в сообщении. Это не первая авария, которая произошла сегодня на Пермском тракте. Ранее на 126 км легковой автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком. На месте погибли водитель Renault и два пассажира — 23-летняя девушка, 11-летняя девочка. Еще одна пассажирка скончалась в больнице. Выжил только 16-летний подросток.