В Свердловской области перекрыли трассу, где произошло смертельное ДТП

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Виды Кунгура. Пермский край, путешествие, зеркало заднего вида, зимняя дорога, трасса
На Пермском тракте погибли 4 человека Фото:

Движение по трассе Р-242 Пермь — Екатеринбург полностью перекрыли из-за аварии. Информация об этом опубликована в telegram-канале Пермского тракта.

«На 160 км произошло ДТП. Движение полностью перекрыто. Планируйте свой маршрут заранее, будьте внимательны! Соблюдайте дистанцию и скоростной режим», — говорится в сообщении.

Это не первая авария, которая произошла сегодня на Пермском тракте. Ранее на 126 км легковой автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком. На месте погибли водитель Renault и два пассажира — 23-летняя девушка, 11-летняя девочка. Еще одна пассажирка скончалась в больнице. Выжил только 16-летний подросток.

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Движение по трассе Р-242 Пермь — Екатеринбург полностью перекрыли из-за аварии. Информация об этом опубликована в telegram-канале Пермского тракта. «На 160 км произошло ДТП. Движение полностью перекрыто. Планируйте свой маршрут заранее, будьте внимательны! Соблюдайте дистанцию и скоростной режим», — говорится в сообщении. Это не первая авария, которая произошла сегодня на Пермском тракте. Ранее на 126 км легковой автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком. На месте погибли водитель Renault и два пассажира — 23-летняя девушка, 11-летняя девочка. Еще одна пассажирка скончалась в больнице. Выжил только 16-летний подросток.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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