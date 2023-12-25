На трассе Пермь — Екатеринбург в ДТП погибли четыре человека

На трассе Пермь — Екатеринбург произошло смертельное ДТП с четырьмя жертвами. Легковое авто выехало на встречную полосу и столкнулось с грузовиком, сообщается telegram-канале ГУ МВД по Пермскому краю.
«На месте ДТП погибли водитель „Рено“ и два его пассажира, 23-летняя девушка, 11-летняя девочка. Кроме этого, женщина скончалась в больнице», — сообщает МВД. Среди пассажиров легкового авто выжил 16-летний подросток, которого госпитализировали.
Авария произошла в 06:30 утра 25 декабря. На 126 км трассы Пермь — Екатеринбург водитель, управлявший «Рено Логан», не справился с управлением и в заносе выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком. Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства.
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