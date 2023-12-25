Песков: Путин встретится с Пашиняном в кулуарах ЕАЭС

Путин и Пашинян пообщаются в кулуарах ЕврАзЭС
Президент России Владимир Путин встретится с лидером Армении Николом Пашинянов в рамках заседания ЕАЭС. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
«У них будет прекрасная возможность пообщаться на полях в кулуарах», — сообщил Песков в ходе конференц-колла. Так он ответил на вопрос о возможных переговорах лидеров России и Армении.
Заседание Евразийского экономического совета состоится сегодня, 25 декабря, в Санкт-Петербурге. Пашинян решил принять в нем участие, несмотря на охлаждение отношений между странами.
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