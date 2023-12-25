Политика Песков: Путин встретится с Пашиняном в кулуарах ЕАЭС 25 декабря 2023 в 16:55 Размер текста - 17 + Путин и Пашинян пообщаются в кулуарах ЕврАзЭС Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин встретится с лидером Армении Николом Пашинянов в рамках заседания ЕАЭС. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. «У них будет прекрасная возможность пообщаться на полях в кулуарах», — сообщил Песков в ходе конференц-колла. Так он ответил на вопрос о возможных переговорах лидеров России и Армении. Заседание Евразийского экономического совета состоится сегодня, 25 декабря, в Санкт-Петербурге. Пашинян решил принять в нем участие, несмотря на охлаждение отношений между странами. Президент России Владимир Путин встретится с лидером Армении Николом Пашинянов в рамках заседания ЕАЭС. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. «У них будет прекрасная возможность пообщаться на полях в кулуарах», — сообщил Песков в ходе конференц-колла. Так он ответил на вопрос о возможных переговорах лидеров России и Армении. Заседание Евразийского экономического совета состоится сегодня, 25 декабря, в Санкт-Петербурге. Пашинян решил принять в нем участие, несмотря на охлаждение отношений между странами. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям