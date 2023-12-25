Песков: Путин встретится с Пашиняном в кулуарах ЕАЭС

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Владимир Путин на саммите ОДКБ в Ереване. Армения, Ереван, путин владимир, пашинян никол
Путин и Пашинян пообщаются в кулуарах ЕврАзЭС Фото:

Президент России Владимир Путин встретится с лидером Армении Николом Пашинянов в рамках заседания ЕАЭС. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«У них будет прекрасная возможность пообщаться на полях в кулуарах», — сообщил Песков в ходе конференц-колла. Так он ответил на вопрос о возможных переговорах лидеров России и Армении.

Заседание Евразийского экономического совета состоится сегодня, 25 декабря, в Санкт-Петербурге. Пашинян решил принять в нем участие, несмотря на охлаждение отношений между странами.

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Президент России Владимир Путин встретится с лидером Армении Николом Пашинянов в рамках заседания ЕАЭС. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. «У них будет прекрасная возможность пообщаться на полях в кулуарах», — сообщил Песков в ходе конференц-колла. Так он ответил на вопрос о возможных переговорах лидеров России и Армении. Заседание Евразийского экономического совета состоится сегодня, 25 декабря, в Санкт-Петербурге. Пашинян решил принять в нем участие, несмотря на охлаждение отношений между странами.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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