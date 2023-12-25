По цене трех квартир в Челябинске можно купить однушку в Москве

25 декабря 2023 в 19:45 Размер текста - 17 +

Средняя стоимость «однушки» в Челябинске составляет 4 млн, в Москве — 12 млн рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU По цене трех однокомнатных квартир в Челябинске можно купить однокомнатную квартиру в Москве. Средняя стоимость подобного жилья на вторичном рынке в Челябинске в декабре 2023 года составляет 4 млн рублей, в Москве — 12,2 млн рублей, сообщили специалисты сайта о недвижимости. «На деньги, полученные с продажи квартиры в Москве, в Челябинске в конце 2023 года получится купить до трех квартир такой же комнатности. Такая же ситуация происходит в большинстве региональных центров», — говорится на сайте «Циан для профи». Аналитики отметили, только в Санкт-Петербурге и Салехарде на деньги, полученные с продажи «однушки» в Москве, получится купить единственную квартиру, при этом останется еще примерно треть суммы, которую можно потратить на ремонт. До 4 квартир можно купить в Ижевске, Ульяновске, Оренбурге, Курске и Брянске.

По цене трех однокомнатных квартир в Челябинске можно купить однокомнатную квартиру в Москве. Средняя стоимость подобного жилья на вторичном рынке в Челябинске в декабре 2023 года составляет 4 млн рублей, в Москве — 12,2 млн рублей, сообщили специалисты сайта о недвижимости. «На деньги, полученные с продажи квартиры в Москве, в Челябинске в конце 2023 года получится купить до трех квартир такой же комнатности. Такая же ситуация происходит в большинстве региональных центров», — говорится на сайте «Циан для профи». Аналитики отметили, только в Санкт-Петербурге и Салехарде на деньги, полученные с продажи «однушки» в Москве, получится купить единственную квартиру, при этом останется еще примерно треть суммы, которую можно потратить на ремонт. До 4 квартир можно купить в Ижевске, Ульяновске, Оренбурге, Курске и Брянске.