По цене трех квартир в Челябинске можно купить однушку в Москве

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Город. Курган, жилой дом, квартира, ипотека, дом, многоквартирный дом, аренда жилья
Средняя стоимость «однушки» в Челябинске составляет 4 млн, в Москве — 12 млн рублей Фото:

По цене трех однокомнатных квартир в Челябинске можно купить однокомнатную квартиру в Москве. Средняя стоимость подобного жилья на вторичном рынке в Челябинске в декабре 2023 года составляет 4 млн рублей, в Москве — 12,2 млн рублей, сообщили специалисты сайта о недвижимости.

«На деньги, полученные с продажи квартиры в Москве, в Челябинске в конце 2023 года получится купить до трех квартир такой же комнатности. Такая же ситуация происходит в большинстве региональных центров», — говорится на сайте «Циан для профи».

Аналитики отметили, только в Санкт-Петербурге и Салехарде на деньги, полученные с продажи «однушки» в Москве, получится купить единственную квартиру, при этом останется еще примерно треть суммы, которую можно потратить на ремонт. До 4 квартир можно купить в Ижевске, Ульяновске, Оренбурге, Курске и Брянске.

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По цене трех однокомнатных квартир в Челябинске можно купить однокомнатную квартиру в Москве. Средняя стоимость подобного жилья на вторичном рынке в Челябинске в декабре 2023 года составляет 4 млн рублей, в Москве — 12,2 млн рублей, сообщили специалисты сайта о недвижимости. «На деньги, полученные с продажи квартиры в Москве, в Челябинске в конце 2023 года получится купить до трех квартир такой же комнатности. Такая же ситуация происходит в большинстве региональных центров», — говорится на сайте «Циан для профи». Аналитики отметили, только в Санкт-Петербурге и Салехарде на деньги, полученные с продажи «однушки» в Москве, получится купить единственную квартиру, при этом останется еще примерно треть суммы, которую можно потратить на ремонт. До 4 квартир можно купить в Ижевске, Ульяновске, Оренбурге, Курске и Брянске.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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